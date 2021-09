Začal další školní rok s covidem, plošné zavírání škol podle Plagy nehrozí

Praha - Začal nový školní rok, stejně jako dva předchozí poznamenaný epidemií koronaviru. Hned první den po návratu z letních prázdnin čekalo děti testování na covid-19, jen prvňáci se budou testovat až ve čtvrtek. Ministerstvo zdravotnictví nepočítá s tím, že by se opakoval loňský scénář, kdy už v říjnu se většina škol zavřela a většinu školního roku strávili děti a učitelé na on-line výuce. Jednotlivým třídám a možná i celým školám však uzavření v případě většího rozšíření nákazy hrozí.

"Doufám, že jsme všichni měli možnost vidět, že výpadky ve školství, které možná na první pohled vypadají, že nenesou s sebou žádné náklady, tak jsou skutečně těmi největšími ztrátami pro společnost," řekl dnes ministr školství Robert Plaga při zahájení školního roku na základní škole v Sadské na Nymbursku. Ministerstvo zdravotnictví podle něj v žádné z předložených strategií nepočítá s plošným zavřením škol. "Všichni netrpělivě čekáme, jak dopadne screeningové šetření a jaké budou případně lokální zásahy krajských hygienických stanic a hlavní hygieničky," dodal Plaga.

Předpokládá, že začínající školní rok bude náročný, ale ne tolik jako minulý. Učitelé by podle něj měli zmapovat aktuální úroveň vzdělání jednotlivých dětí po uplynulém nestandardním školním roce, redukovat učení a zaměřit se na to podstatné.

Slavnostního zahájení nového školního roku se tradičně zúčastnili i někteří politici. Prezident Miloš Zeman v základní škole v brněnské Merhautově ulici zmínil problematiku dětí ze sociálně slabých rodin, které nejsou schopny platit školní obědy. Vyslovil přání, aby existovala přátelská spolupráce mezi rodinou a školou. "Ale někdy je nutný zásah na ochranu našich dětí, aby tyto děti nehladověly, aby je rodiče posílali do školy a aby ve svých rodinách byly děti v pohodě," řekl prezident. Připomněl, že podepsal zákon, který omezuje sociální dávky v případech, kdy rodiče tyto povinnosti nesplňují.

Děti se vrátily do škol i v obcích na jižní Moravě, kde na konci června ničivé tornádo poškodilo i několik školních budov. Například v Hruškách na Břeclavsku teď děti místo vlastní školy budou nejméně do Vánoc jezdit do nedalekých Tvrdonic. Obec jim zajistila školní autobus, který je bude vozit ráno do školy a odpoledne zpátky.

Tornádo poničilo školy také v v Mikulčicích, Moravské Nové Vsi a v Hodoníně, kde zničilo střechu základní školy U červených domků. V Hodoníně i Mikulčicích zvládli všechny opravy tak, aby se děti mohly do školy vrátit, jak jsou zvyklé. V Moravské Nové Vsi byla budova školy poškozena silně, kvůli zpoždění prací zatím začátek školního roku odložili na 6. září a žáci mají až do pátku ředitelské volno. V Lužicích na Hodonínsku se přírodní katastrofa škole vyhnula.

Ve všech školách platí stejně jako letos na jaře či loni kvůli epidemii covidu-19 přísnější hygienická opatření, například častější používání dezinfekce nebo větrání. Na chodbách či v šatnách budou navíc povinné roušky, při výuce nikoliv. Dnes ráno se žáci s výjimkou prvňáků a těch, kteří už byli očkováni nebo v posledním půl roce covid prodělali, preventivně testovali. Další termíny pro antigenní testování následují 6. a 9. září. Dvě stovky škol z přibližně 4200 základních a 1300 středních se rozhodlo zajistit si přesnější PCR testování. Pokud pak bude ve školách v jednom okrese víc než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování tam bude pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Žáci, kteří se nenechají testovat ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit roušku či respirátor i při výuce, nebudou smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenční výuky. Zaměstnanci škol si budou muset testy zajistit sami, výjimku budou mít očkovaní a lidé po covidu-19. Testování a další hygienická opatření proti covidu-19 mají podle vlády omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat. Loni v září se po zahájení školního roku epidemie prudce zhoršila, takže v říjnu žáci museli přejít v celé ČR na výuku na dálku, na které strávili několik měsíců. Vládní i opoziční politici v uplynulých týdnech říkali, že je potřeba opakování takové situace zabránit, a to kvůli vzdělávání i sociálnímu vývoji a psychice dětí.

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podalo na nová koronavirová opatření ve školách správní žalobu. Vadí mu kromě jiného jejich nedostatečné zdůvodnění, navrhuje opatření s okamžitou platností zrušit. Stěžuje si mimo jiné také na to, že ministerstvo zdravotnictví nebralo ohled na to, že opatřeními jsou dotčeni žáci různého věku, a nařízení tomu nepřizpůsobilo.

Do základních a středních škol v Česku bude tento školní rok chodit zhruba 1,4 milionu žáků. Do lavic poprvé usedlo kolem 110.300 prvňáků, tedy asi o 1700 víc než loni. Do základních škol by podle ministerstva školství mělo chodit o zhruba 4800 dětí víc než loni, počet středoškoláků se má navýšit zhruba o 14.900.