Zabystřan věří, že může i na olympiádě atakovat v kombinaci desítku

Peking - Měsíc a půl strávil sjezdař Jan Zabystřan po zlomenině obratle před sezonou v posteli. V sezoně dosud absolvoval jen tři závody, přesto věří, že na olympijských hrách v Pekingu dokáže podobně jako loni na mistrovství světa atakovat elitní desítku.

Koncem září spadl Zabystřan na kole a zlomil si příčný výběžek třetího obratle bederní části páteře. V říjnu a začátkem listopadu mohl jen ležet, nebo stát. Na lyže se poprvé postavil po kondiční přípravě v prosinci a před olympiádou jel čtyři Evropské poháry.

"Snažil jsem se toho natrénovat před závody co nejvíc. Myslím, že se nám z té situace podařilo vymáčknout, co nejvíc šlo," řekl čtyřiadvacetiletý sjezdař Dukly v on-line rozhovoru s novináři po prvním seznamovacím tréninku sjezdu na olympijské sjezdovce nazvané Rock.

Do nedělního sjezdu ale Zabystřan nezasáhne. Připravuje se na superobří slalom, kombinaci, týmovou soutěž a obří slalom se slalomem. "Místo sjezdu si dám po trénincích den volna, protože potom bude závodů strašně moc a byl bych unavený. Lepší je si odpočinout a jít pořádně do dalších závodů. Pro mě je tady hlavní kombinace, v té chci být v kondici," prohlásil.

Kombinace je na pořadu 10. února. Zabystřan chce navázat na loňské deváté místo v této disciplíně ze světového šampionátu v italské Cortině d'Ampezzo. "Určitě to v hlavně mám, chtěl bych to atakovat," stanovil si vysoký cíl. "Nevýhodou je, že tady je slalom se sjezdem a ne se super-G jako loni, ale minimálně vyrovnat bych ten výsledek chtěl."

Po zranění obratle je v pořádku, ale má určitá omezení. Nemůže tolik posilovat s činkami, jak byl zvyklý. "Ale snažíme se to kompenzovat, abych byl v co nejlepší formě," řekl Zabystřan. V přípravě zvládl hodně slalomů a obřích slalomů. "V těch jsme najeli, co se dalo. Ale ve speedech mi chybí vyklouzanost a cítím, že to není asi stoprocentní, jak by to mělo být."

Olympijský sjezd po prvním tréninku označil za náročnější a rychlejší, než si všichni mysleli při prohlídce. "Ale skoky jsou dlouhý a jede se docel rychle," poukázal na průměrnou rychlost přes 108 km/h. Nor Aleksander Aamodt Kilde dosáhl nejvyšší rychlosti přes 137 km/h.

Sjezdaři hledají nastavení a sžívají se s technickým sněhem. "S materiálem se trápím, protože sníh je suchý a přemrzlý, úplně jiný než jsme zvyklí v Evropě," řekl. Trenér Ester Ledecké Tomáš Bank kvalitu sněhu přirovnal k závodům SP v USA a Kanadě.

Zabystřan přitom doufal, že čínské podmínky už zná. V letech 2017 a 2018 zde startoval v závodech Far East Cupu a zažil i mrazy dosahující minus 41 stupňů Celsia. "Tenkrát jsme byli jinde a i profil byl jiný. Je to prokropený a naledovaný, v tom je to odlišný."

Trať pro sjezd se Zabystřanovi docela líbí. "Sjezdovka je trošku užší a působí to, že jedu rychle, kdežto na širokých pláních je pocit jiný. Tady se jede v kaňonu od sítě k síti."

Každodenní testování na koronavirus snáší dobře. "Není to tak strašný. Je to z krku, vteřina dvě a není to problém," řekl sjezdař, který prodělal covid-19 už v létě roku 2020.