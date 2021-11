Zabystřan si při pádu z kola poranil záda a vyhlíží návrat na lyže

Praha - Devátý muž kombinace na mistrovství světa Jan Zabystřan si v říjnu při pádu z kola nalomil příčný výběžek obratle. Třiadvacetiletý český lyžař tak nyní může jen stát a ležet, ale už vyhlíží návrat k tréninku. Věří, že se stihne připravit na únorové zimní olympijské hry v Pekingu.

Při cyklistice se mu ve sjezdu zablokovalo přední kolo. "Dopadl jsem zády na kámen. Šlo o místo kousek od páteře. Naštěstí se nalomil jen příčný výběžek obratle," uvedl na webu Dukly. Bezprostředně po pádu žádnou velkou bolest necítil, ale pak začal mít problémy s dýcháním. "Po vyšetření v nemocnici mě to bolelo čím dál víc. Tajně jsem doufal, že jde o pohmožděný sval, ale bohužel byla odhalena zlomenina," konstatoval.

Aby se záda zahojila, může jen ležet nebo stát, nesmí sedět. "Myslel jsem, že alespoň budu moci dělat prezenčně školu, jenže tam se sedí. Nebylo mi to doporučeno. Střídám tedy jen dvě pozice. Úsměvné je to hlavně při jídle: na chvíli se lehce posadím, naházím to do sebe a zase si musím lehnout nebo stoupnout," popisoval svůj aktuální režim závodník liberecké Dukly.

Cítí se o dost lépe než bezprostředně po úrazu. "Po čtyřech týdnech mě čeká kontrolní rentgen. Docházím na fyzioterapii, provádíme lehké cviky. Pomalu zkoušíme, co to dovolí. Věřím, že za měsíc bych mohl být úplně v pořádku a náročnějšími tréninky schopen se vrátit do stejné kondice jako před zraněním," doufá.

Na začátku olympijské sezony je výpadek komplikací. "Byl jsem dobře rozježděný, věřil si i na těžší sjezdy ve Světovém poháru. Teď jsme to celé museli přehodnotit. Začnu spíše opatrněji, pravděpodobně univerziádou v Luzernu. Pak se více budu věnovat technickým disciplínám. Vzhledem k olympiádě musím vsadit hlavně na dobrý trénink a přípravu než zbytečné riziko, kde by mohl přijít třeba i pád," plánoval.

Vrchol přijde v únoru v Číně, kde by Zabystřan podobně jako na letošním světovém šampionátu v Cortině d'Ampezzo měl mít největší šance v kombinaci. "Věřím, že už brzy budu schopen začít s tréninkem. Do začátku olympiády formu vyladím," řekl odhodlaně. V realizačním týmu má nového trenéra Krzysztofa Mazurka, který doplnil dalšího Poláka Sebastiana Bialobrzyckého. "Přišly s ním větší zkušenosti a profesionalita. Každopádně tu jsou nové impulzy. Změna je život a já sám jsem cítil, že už nějakou potřebuju. Chci se zase posunout o kousek výš. Určité věci budeme řešit jinak, v přípravě to do zranění klapalo, novinky či rady dávaly smysl. Myslím, že jsme si docela sedli," dodal Zabystřan.