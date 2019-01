Wengen (Švýcarsko) - Český lyžař Jan Zabystřan získal poprvé body ve Světovém poháru. Osm dní před 21. narozeninami obsadil ve Wengenu po povedeném slalomu 27. místo v kombinaci. Druhé vítězství v kariéře vybojoval Rakušan Marco Schwarz, na stupně vítězů jej doprovodili loňský vítěz závodu ve švýcarském středisku Victor Muffat-Jeandet a další francouzský slalomář Alexis Pinturault. Druhý Čech na startu Ondřej Berndt na 34. místě na body nedosáhl, klasifikováno bylo 35 lyžařů z 51.

Zabystřan zvládl skvěle úvodní slalom. Při teprve pátém startu v SP a s číslem 45 výborně projel prostřední pasáž a dvanáctým časem položil základ úspěchu. Na třiadvacetiletého Schwarze, který na Nový rok ovládl městský slalom v Oslu, ztratil 2,58 sekundy. Ve sjezdu už Zabystřan patřil k nejpomalejším, ale umístění v bodované třicítce udržel. Celkově za Schwarzem zaostal o 4,85 sekundy.

Medailisté zůstali stejní jako po slalomové části, jen oba Francouzi si pořadí prohodili. Suverénně nejrychlejší sjezdař Vincent Kriechmayr z Rakouska poskočil z 25. místa na deváté.

"Moc jsem s vítězstvím nepočítal, protože sjezdaři neměli velkou ztrátu. Ale ve sjezdu jsem docela zariskoval a naštěstí to vyšlo," radoval se slalomář Schwarz, jenž na vypůjčených sjezdových lyžích zajel čtrnáctý čas.

Další alpskou kombinaci pojedou muži až na únorovém mistrovství světa v Aare. V rámci SP se pak uskuteční už jen na konci února v Bansku a může to být jedna z posledních kombinací v historii. Tradičnímu závodu totiž hrozí vyřazení z olympijského programu, kde byl poprvé v roce 1936, a také z kalendáře Světového poháru. Mezinárodní lyžařská federace plánuje dávat více prostoru paralelním závodům, které jsou atraktivnější pro televizní přenosy.

Muži - kombinace: 1. Schwarz (Rak.) 2:36,92 (48,77+1:48,15), 2. Muffat-Jeandet -0,22 (49,64+1:47,50), 3. Pinturault (oba Fr.) -1,12 (48,97+1:49,07), 4. Caviezel (Švýc.) -1,23 (50,37+1:47,78), 5. Baumann (Rak.) -1,56 (51,49+1:46,99), 6. Trichišev (Rus.) -1,83 (50,28+1:48,47), 7. Jansrud (Nor.) -1,87 (51,36+1:47,43), 8. Tonetti (It.) -1,96 (50,59+1:48,29), 9. Kriechmayr (Rak.) -2,31 (52,90+1:46,33), 10. Innerhofer (It.) -2,39 (51,68+1:47,63), ...27. Zabystřan -4,85 (51,35+1:50,42), 34. Berndt (oba ČR) -13,45 (52,95+1:50,49).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 41 závodů):

1. Hirscher (Rak.) 976, 2. Kristoffersen (Nor.) 571, 3. Pinturault 554, 4. Franz (Rak.) 408, 5. Kilde (Nor.) 392, 6. Schwarz 384, ...132. Zabystřan 4.