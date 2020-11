Zábranský zajistil Karlovým Varům výhru ve Zlíně v čase 59:58

Zlín - Gól Libora Zábranského dvě sekundy před koncem normální hrací doby rozhodl o tom, že hokejisté Karlových Varů vyhráli v zápase 22. kola extraligy na ledě Zlína 5:4. Berani vedli ještě ve 47. minutě 4:2, hosté ale poté utkání otočili ve svůj prospěch. Zlín tak stále čeká na první tříbodovou výhru v domácím prostředí v sezoně.

Domácím, na jejichž střídačku se vrátil uzdravený trenér Robert Svoboda, vyšel skvěle vstup do utkání. Ač se první minuta odehrála v jejich obranném pásmu, dokázali v čase 1:04 hned z první střely překonat Novotného. Na zadní tyč mířil přesně nejproduktivnější hráč Beranů Honejsek.

Srovnat mohl při zbytečném vyloučení Karafiáta Flek, jeho teči chybělo k úspěchu málo. Svou možností pohrdl i Mikúš. Moment fair play nastal v 8. minutě, rozhodčí se rozhodl vyloučit hostujícího Graňáka za podrážení, zlínský Herman ale uznal, že spadl sám a trest zrušil.

První třetina byla obecně živá, v 16. minutě Moravané vedli už 2:0. V početní výhodě tečoval Noskovu střelu mimo dosah Novotného Okál, dvougólovému manku nezabránila ani trenérská výzva Západočechů.

Energetici ale přesto dokázali ztrátu smazat. Ještě před pauzou snížil po pouhých šesti vteřinách přesilovky Šenkeřík, načež herní probuzení hostí potvrdil vyrovnáním ve 23. minutě Vondráček, který po nahrávce Skuhravého mířil do odkryté branky.

Hosté byli v prostřední části lepším týmem, vedení na jejich stranu mohl překlopit Beránek, v samostatném úniku ale mířil jen do lapačky Kašíka. Na druhé straně selhal před zcela odkrytou brankou Šlahař, gólem neskončila ani nepovedená rozehrávka Novotného.

Zdálo se, že zlomový okamžik přišel na startu třetí třetiny. Při vlastním oslabení se do úniku dostali domácí a Köhler jim povedenou střelou vrátil vedení. Ve 47. minutě si pak při Okálově střele vybral slabší chvilku Novotný a Berani vedli již 4:2.

Karlovy Vary ale znovu dokázaly dohnat dvougólovou ztrátu. Nejdříve překonal Kašíka Lauko, jehož gól rozhodčí potvrdili i po trenérské výzvě domácích. Za dvě minuty svou druhou trefou v zápase srovnal zblízka Šenkeřík. A když domácí nevyužili dlouhou hru pět na tři, přišel trest. V čase 59:58 vystřelil tři body hostům v přesilové hře Zábranský, jenž tak potrestal předešlé špatné střídání Zlína.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Co k tomu říct? Myslím si, že jsme hráli přesně tak, jak jsme si řekli. Jak jsme si představovali. Podařil se nám vstup do utkání, rychle jsme vedli. Ubránili jsme spoustu oslabení, v jednom jsme se dokonce prosadili, tam to vypadalo velmi slibně. Bohužel, hraje se až do konce a soupeř dokázal duel neuvěřitelně zvrátit. Moc nás to mrzí, nějaký bod jsme potřebovali pro povzbuzení. Nicméně musím říct, že i přes prohru, takto si představuju, aby tým hrál, bojoval a snažil se. Pak se dá pomýšlet na nějaký dobrý výsledek. Taková porážka nikomu nepřidá, myslím, že se nám to ještě nestalo, ale v historii to asi nebude jediný případ. Škoda, že jsme si nepomohli přesilovkou pět na tři."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Z naší strany to bylo hodně upracované vítězství, z první střely jsme dostali branku, to nám moc nepomohlo. Naopak domácí to nakoplo k většímu ofenzivnímu tlaku, který jsme čekali i tak. Najednou to bylo o dvě branky, ale nabádali jsme kluky k trpělivosti, ať se držíme toho, co chceme hrát, že prostě máme sílu na to, abychom utkání otočili. Taky se stalo. Srovnali jsme, ale poté nám soupeř zase dvěma smolnými góly odskočil. Jsem rád, že to tým nezabalil, byli jsme odměněni tím, co se na konci stalo. Z naší strany šťastné utkání, šťastné tři body."

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 2. Honejsek (Šlahař), 16. Okál (D. Nosek, Honejsek), 43. Köhler (Herman), 47. Okál (Šlahař, Honejsek) - 18. Šenkeřík (Flek, Černoch), 23. Vondráček (Skuhravý, Redlich), 50. Lauko (Flek), 52. Šenkeřík (Flek, D. Kaše), 60. Zábranský (Skuhravý, D. Kaše). Rozhodčí: Pražák, Roman Svoboda - Gerát, Pešek. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Gazda, Řezníček, Dluhoš - Karafiát, Herman, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Václavek, P. Sedláček, Kubiš - Ondráček, Hejcman, Poletín. Trenér: Robert Svoboda.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Rohan, Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.