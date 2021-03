Zábranský už Kometu nepovede jako kouč, nástupce hledá

Brno - Majitel hokejové Komety Libor Zábranský už nepovede v příští sezoně brněnský tým jako trenér. Oznámil to po vypadnutí ve čtvrtfinále play off s Třincem. Nástupce hledá.

Zábranský to sdělil hráčům v kabině a poté novinářům bezprostředně poté, co jeho tým prohrál v sérii s třineckými Oceláři 0:4 na zápasy a ukončil sezonu. Svého nástupce na lavičce ale zatím neoznámil. "Něco rozjednáno máme, ale dokud není nic podepsáno, tak to nebudu komentovat. Trénuji šestnáct let v tahu a musím si už odpočinout," řekl Zábranský.

Za osobní i klubové priority nyní majitel Komety označil výstavbu nové haly v areálu BVV a zmírnění ekonomických dopadů po koronavirové pandemii. "Věřím, že od nové sezony se do hledišť vrátí diváci a život nejen v hokeji se stabilizuje," dodal šéf Komety.