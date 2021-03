Zábranský už Kometu nepovede jako kouč, nástupce hledá

Brno - Majitel hokejové Komety Libor Zábranský už nepovede v příští sezoně brněnský tým jako trenér. Oznámil to po vypadnutí ve čtvrtfinále play off s Třincem. Nástupce hledá.

Zábranský to sdělil hráčům v kabině a poté novinářům bezprostředně poté, co jeho tým prohrál v sérii s třineckými Oceláři 0:4 na zápasy a ukončil sezonu. Svého nástupce na lavičce ale zatím neoznámil. "Něco rozjednáno máme, ale dokud není nic podepsáno, tak to nebudu komentovat. Trénuji šestnáct let v tahu a musím si už odpočinout," řekl Zábranský.

Za osobní i klubové priority nyní majitel Komety označil výstavbu nové haly v areálu BVV a zmírnění ekonomických dopadů po koronavirové pandemii. "Věřím, že od nové sezony se do hledišť vrátí diváci a život nejen v hokeji se stabilizuje," dodal šéf Komety.

Podle Zábranského je vůbec zázrak, že se sezona vzhledem k epidemické situaci dohrála. "V říjnu jsem to bral jako sen, abychom vůbec došli do této fáze a hráli čtvrtfinále. Byl to z naší strany zázrak," dodal první muž klubu. "Na podzim jsme nemohli vůbec trénovat, po přerušení a obnovení soutěže jsme šli do zápasu v Třinci po dvou trénincích a uhráli jsme tam bod. Celá sezona byla prostě divná, ale to platí pro všechny kluby, nejen pro Kometu," doplnil.

I proto je Zábranský na svůj klub hrdý, že to dotáhl přes předkolo mezi osm nejlepších. "Vítkovice jsme zvládli a otočili sérii z 0:2 na 3:2. Třinec byl ale oproti nim mnohem hokejovější a lepší," ocenil Oceláře.

Zábranský i přes vypadnutí viděl na týmu pozitiva. "Skvěle se prezentovali naši mladí, jak Král, tak Svozil, ten bude na draftu NHL hodně vysoko," pochválil nadějného zadáka.

Celou sezonu podle jeho slov odtáhla první útočná řada Mueller, Holík, Zaťovič. Bez ní by Kometa nebyla ani mezi osmi. "Mueller byl neunavitelný, připomínal mi v tomto Erata a Plekance, tak jsou na to asi zvyklí v Americe. Máme první útok podepsaný na další roky, ale kdyby někdo chtěl jít jinam, tak s tím nic nenaděláte," prohlásil Zábranský.

Žádné oslavy ani společné sezení s hráči nejsou v plánu. "Kluci šli domů, ani na to pivo nemohou zajít. Mluvil jsem se Zaťou, týden si odpočineme a pak se potkáme a budeme se bavit, co dál," řekl Zábranský.

Brněnský klub převzal bývalý obránce v roce 2004 a vytkl si tři cíle. "Napřed jsem chtěl klub oddlužit, pak přivést k mistrovskému titulu a postavit mu novou halu. První dva cíle jsem si splnil, teď stojím před třetím," nastínil Zábranský.