Zábranský před premiérou na MS v roli asistenta: Teším se, nervózní nejsem

Tampere (Finsko) - Nejen finského kouče Kariho Jalonena, ale i jeho asistenty čeká v sobotu premiéra na střídačce hokejové reprezentace na mistrovství světa. Bývalý obránce Libor Zábranský, který je jinak šéfem brněnské Komety, přiznal, že je po dlouhém přípravném období natěšený podobně jako hráči.

"Příprava byla dlouhá, ale to je hokej, patří to k tomu. Těšíme se, celý realizační tým. Pro mě osobně je to nová zkušenost, nová věc. Ale že bych z toho měl být nervózní, to zase ne. Těším se," řekl Zábranský novinářům.

Prvním soupeřem českých hokejistů bude Británie, podle Zábranského ale není jméno protivníka až tak podstatné. "Musíme se soustředit na vlastní hru a systém. Do každého zápasu musíme jít s pokorou a nic nepodceňovat. Ale něco takového si vůbec nepřipouštíme, že by si někdo dovolil cokoliv podcenit," konstatoval Zábranský.

Podobně jako Kari Jalonen věří, že tým může usilovat o medaili. A za určitých okolností i o tu nejcennější. "Bylo by asi špatně, kdyby sportovec nešel do jakéhokoliv klání s tím, že vyhraje. Nemáme to jinak. Potřebujeme k tomu dobrou práci, dodržovat systém, který se nastavil a taky kopu štěstí. Do každého zápasu musíme jít s pokorou," zopakoval Zábranský.

Trenérský tým zatím neodtajnil, který z gólmanů bude v sobotu chytat. "To je věc trenéra brankářů Zdeňka Orcta. Zdeněk něco doporučí, ale pak je za všechno zodpovědný hlavní trenér, za sestavu i brankáře. Je to určitě téma, po tréninku to dořešíme, ale počkejte si prosím do zítra," řekl Zábranský.

Již ve čtvrtek bylo zřejmé, že prozatím nebudou zapsáni na turnajovou soupisku obránce David Musil a útočníci Petr Holík s Petrem Kodýtkem. "Kluci tu svoji roli přijali. My jsme samozřejmě rádi, že jsou tady. Čekáme ale ještě na vývoj v NHL. Uvidíme po víkendu," uvedl Zábranský.

Střídačky při plném obsazení mohou působit trochu stísněně, Zábranský si s tím ale hlavu neláme. "Byli jsme tam. Je to tak, jak to je. Je tam méně prostoru pro realizační tým, ale to není nic, co bychom měli řešit," podotkl.

Hlavní kouč Jalonen je navíc zvyklý stát přímo na hráčské lavici. "Přiznám se, že jsem to viděl poprvé. Nedovedu si to moc představit, že bych takhle koučoval já. Bavili jsme se o tom. A Kari říkal, že má takhle větší přehled o hře," dodal Zábranský.