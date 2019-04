Brno - Kometa se zlatého hattricku nedočká. Brněnští hokejisté vypadli v semifinále play off s Libercem 2:4 na zápasy, ale po závěrečné siréně to v DRFG areně vypadalo, jako by Kometa slavila titul. Do výhradně pozitivního hodnocení se naladil i trenér a majitel Komety Libor Zábranský, který už myslí na složení týmu pro příští sezonu.

Vyřazení svého týmu bral sportovně. "Vyhrát mohl jen jeden. Rozhodovaly detaily. Byla to nejlepší série, jakou jsem tady za svého působení zažil," prohlásil Zábranský, který před deseti lety koupil extraligová práva od Znojma.

Ani po vyřazení neskrýval Zábranský hrdost na svůj tým. "Kluci odvedli fantastickou práci, nemáme se za co stydět. Liberec byl prostě o trochu lepší a já mu přeji, aby vyhrál titul a my mohli říct, že jsme vypadli s mistrem," prohlásil Zábranský.

Jedním z důvodů, který rozhodl o postupu Liberce, mohla být i šíře kádru. Zatímco Liberec spoléhal ve všech směrech na čtyři pětky, Kometa tak vyrovnaný tým neměla. "Oproti předchozím mistrovským sezonám jsme neměli tak široký kádr. Ale zase nám rostou mladí hráči jako Plášek, Kusko či Kratochvíl. V play off se projevili ve vynikajícím světle," uvedl majitel Komety. "Je logické, že zatím nemohli tito kluci nahradit Martina Nečase či Hynka Zohornu, kteří odešli do zahraničí."

Proto počítá s tím, že kádr bude znovu potřeba doplnit a oživit. "Přemýšlím o tom pořád," přiznal Zábranský, že v posledních dnech neměl v hlavě jen semifinále.

Počítat bude moct s Američanem Peterem Muellerem, smlouvu prodloužil i gólman Marek Čiliak, kontrakt má i Martin Zaťovič. Další zkušení hráči však svoje stanovisko zatím nesdělili. Martin Erat skrze dveře kabiny vzkázal, že je na to moc brzo, aby se k něčemu vyjadřoval. Kapitán Leoš Čermák utrousil "uvidíme" a evidentně dojatý Zbyněk Michálek se o dalším pokračování nechtěl zatím bavit.

Zábranský tak bude muset hledat další bojovníky a srdcaře, jak se mu to povedlo před pár lety, když přivedl Erata, Zaťoviče a Ondřeje Němce. "Však on to Martin Erat nazval tehdy trefně, když řekl, že oni byli těmi střípky do puzzle, které zapadly do skládačky," připomněl Zábranský. Hledání do další skládačky pro něj začíná právě teď.