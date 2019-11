Zábranský návrat na lavičku nebere jen jako provizorní řešení

Brno - Když v létě dával Libor Zábranský jako majitel hokejové Komety Brno smlouvu trenérovi Petru Fialovi, předpokládal, že bude platit dva roky. V neděli ale osmapadesátiletý kouč po páté porážce za sebou sám odstoupil a Zábranský se po sedmi měsících vrátil na lavičku. Vyloučil, že by šlo o provizorní řešení. Tento stav podle něj bude platit pro zbytek sezony i v celé příští. Jiná varianta obsazení trenérské funkce v Kometě prý nebyla na stole.

"Po neděli to bylo celé hektické. Nikdo nepočítal s tím, že Petr odstoupí. Ale ten zápas (domácí porážka 2:7 s Karlovými Vary) byl katastrofální a on zareagoval tak, jak zareagoval," řekl Zábranský na dnešním setkání s novináři.

Brzy šestačtyřicetiletý staronový kouč měl pár hodin na rozmyšlenou, jak poskládat realizační tým. "Beru na střídačku Jirku Horáčka, což je náš odchovanec a jako trenér má obrovský potenciál. Teď může sbírat další zkušenosti," řekl o dosavadním videokouči. Dalším asistentem zůstal Kamil Pokorný.

Video: Na lavičku hokejové Komety se vrací Libor Zábranský

18.11.2019, 12:00, autor: ČTK/Václav Šálek, zdroj: ČTK

Zábranský pobýval v minulých dnech na stáži v Kanadě, takže přímo nesledoval ještě před reprezentační přestávkou například zápas na Spartě, kde Kometa v závěru zkolabovala a přes tříbrankové vedení z poloviny třetí třetiny duel ztratila. Z posledních pěti utkání vybojovali Brňané jen bod a klesli z prvního až na sedmé místo v tabulce.

"Nemůžu říct, že za všechno můžou trenéři, to bychom byli nekorektní. Je tady řada zkušených hráčů. Měl jsem s nimi pohovory, každý si to musí probrat v hlavě sám. Pokud vám tito hráči budou ztrácet puky na modré a dělat další kiksy, tak s tím trenér nic neudělá," vysledoval Zábranský.

Hráčům nyní "slibuje" výrazné navýšení tréninkových dávek. "Čekám od hráčů, že když oblečou dres Komety, tak do toho dají všechno. Jestli budou změny v kádru, tak o tom rozhodnu sám, až to vyhodnotím," řekl Zábranský. V prosinci by se z Ameriky měl vrátit Peter Mueller, Martina Erata čeká ještě další vyšetření a podle toho se pak rozhodne, jestli se připojí k týmu.

Letos na podzim oslavil Zábranský patnáct let svého působení v Kometě. "Je to pořád fenomén a baví mě pracovat pro Kometu. Teď jsem smutný, že se nám nedaří na ledě, lidi jsou naštvaní, sponzoři nespokojení. Musím to řešit," vysvětlil, proč se vrátil na lavičku.

Radost má ale z toho, že zase o kousek pokročilo řešení stavby multifunkční haly v areálu BVV. "Proběhlo výběrové řízení na projektanty, tuším, že by tento týden měla být podepsána smlouva," uvedl Zábranský.

Zábranský, který za týden oslaví 46. narozeniny, předtím vedl Kometu od února 2016, kdy mužstvo převzal po Aloisi Hadamczikovi. V následujících dvou sezonách dovedl brněnský celek ke dvěma titulům, letos na jaře se po vyřazení v semifinále s Libercem vrátil na pozici generálního manažera a jako svého nástupce si v létě vybral Petra Fialu. V extralize Zábranský odkoučoval 242 utkání.

Fiala vedl Kometu v 19 zápasech, z nichž devět vyhrál a získal 33 bodů. Po čtvrtině základní části Brno dokonce vedlo extraligu, po sérii pěti porážek se ale propadlo na současné sedmé místo.

"Tým potřebuje nový impulz, tak bude lepší, aby to vedl někdo jiný a Kometa nespadla tam, kam nepatří," řekl Fiala. Jeho odchod byl třetí trenérskou změnou na extraligové scéně v této sezoně.