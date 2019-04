Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 19. března 2019 v Hradci Králové. Trenér Brna Libor Zábranský.

Brno - Klubový šéf hokejistů Brna Libor Zábranský již nebude v Kometě působit zároveň na pozici hlavního kouče. Podle informací webu iSport.cz by měl tým nově vést Petr Fiala. Devětapadesátiletý bývalý útočník pracuje delší dobu u olomoucké mládeže, v letech 2007 až 2015 byl hlavním koučem prvního týmu Hanáků.

Zábranský na klubovém webu potvrdil, že končí. A pro iSport.cz také také to, že obě strany jsou v kontaktu ohledně možné spolupráce. "Můžu definitivně potvrdit, že v příští sezoně nebudu v Kometě působit jako hlavní kouč. O nástupcích na tuto pozici jednáme a jedním z adeptů je i Petr Fiala," uvedl Zábranský.

Kometa v této sezoně nedokázala završit kýžený zlatý hattrick, v semifinále play off extraligy ji vyřadil vítěz základní části Liberec. Zábranský, který je majitelem klubu, místopředsedou představenstva i generálním manažerem, ale odstoupil především proto, aby měl čas věnovat se záležitostem okolo plánované výstavby nové arény.

"Vždycky jsem říkal, že budu tam, kde mě bude Kometa potřebovat nejvíc. Teď to necítím tak, že mě nejvíc potřebuje na střídačce, ale zejména směrem k výstavbě multifunkční arény je moje účast nutná se stoprocentním nasazením. Také cítím potřebu udělat pár změn i v managementu Komety," vysvětlil Zábranský na webu Komety.

O svém nástupci sám intenzivně jedná. "Převezmu zpátky některé kompetence, které jsem po mém nástupu na střídačku delegoval na jiné zaměstnance Komety. Věřím, že z více adeptů vyberu správně a změny Kometu posunou zase dál," doplnil Zábranský.

V souvislosti s uvolněným místem na střídačce Komety se skloňovala jména Miloslava Hořavy, který skončil po sezoně v Mladé Boleslavi, ale i Vladimíra Růžičky staršího, který s velkou pravděpodobností již neodvrátí sestup Chomutova do první ligy. Oba velmi uznávaní trenéři tuto variantu popřeli.

Ani ve Fialově případě není vše definitivní. Jasno ohledně složení realizačního týmu by však mělo být do dvou týdnů. "O nástupci na tuto pozici jednám s více adepty. Oficiálně bude vše oznámeno, až budou veškerá jednání uzavřena a podepsána. Osobně bych rád do 14 dnů měl jednání o realizačním týmu včetně obsazení hlavního kouče uzavřena," řekl Zábranský.

Sám končí v trenérské roli po více než třech letech. Extraligové mužstvo Komety vedl od února 2016, kdy na post hlavního kouče rezignoval Alois Hadamczik.

Fiala během hráčské kariéry hájil dlouhá léta barvy Kladna, dvě sezony odehrál v Trenčíně, kariéru končil v německém Gelsenkirchenu. S Kladnem dosáhl v roce 1980 na zisk mistrovského titulu.