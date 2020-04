Zabijačku uspořádanou kancléřem Mynářem prověřuje policie

Zlín - Okolnosti týkající se zabijačky, kterou v pátek ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku uspořádal hradní kancléř Vratislav Mynář, prověřují policisté. O výsledcích budou informovat krajskou hygienickou stanici jakožto správní orgán příslušný k projednání případného přestupku, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

O zabijačce pořádané během vyhlášeného nouzového stavu, kdy jsou hromadné akce zakázané, informoval o víkendu server Blesk.cz. Napsal, že se jí zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty. Krajští hygienici zabijačku neměli nahlášenou.

Podle Venduly Ševčíkové z Krajské hygienické stanice ve Zlíně nepodléhají povolení hygieniků akce v uzavřeném okruhu osob žijících ve společné domácnosti. "Pokud existuje podezření, že by soukromou zabijačku mohly navštívit osoby zvenčí, to jest osoby mimo společnou domácnost včetně nejbližších příbuzných, a tím porušit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které spočívá v omezení volného pohybu osob vyjma nezbytně nutných případů, je povinností Policie ČR tuto skutečnost prověřit a posoudit, zda nedošlo ke spáchání přestupku," uvedla dnes na dotaz ČTK Ševčíková.

Blesk napsal, že podle Mynáře prase přestalo žrát a hrozilo, že uhyne. O uplynulém víkendu kancléř také uvedl, že účastníkům páteční zabijačky nechal provést rychlotesty na přítomnost koronaviru. Všichni přítomní na zabijačce podle něj měli roušku.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v té souvislosti podle serveru iRozhlas uvedl, že pokud nebyl dodržen zákon, budou to muset hygienici Zlínského kraje řešit. Podle ministra použití rychlotestů nebylo v případě účastníků zabijačky úplně standardní.

Nouzový stav zatím platí do konce dubna. Lidé by měli vycházet z domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny nebo léky, povoleny jsou také vycházky do přírody a městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.