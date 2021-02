Zábavní program finále amerického fotbalu zajistil The Weeknd

O prestižní show, která patří k poločasu finálového zápasu ligy amerického fotbalu, se tentokrát postaral kanadský zpěvák The Weeknd.

Tampa (USA) - O prestižní show, která patří k poločasu finálového zápasu ligy amerického fotbalu, se tentokrát postaral kanadský zpěvák The Weeknd. Na rozdíl od předchozích ročníků se zábavní program nemohl kvůli protikoronavirovým opatřením konat na hřišti, takže The Weeknd musel zůstat na podiu. Přesto měl velký úspěch a mnoho jeho kolegů z branže mu k výkonu gratulovalo na sociálních sítích.

Kromě jiného zazpíval své známé skladby Starboy a Blinding Lights. Kolegům se líbilo, že se vyvaroval triků a bombastičnosti, což umocnilo vliv zpěvu a hudby. V jednu chvíli sestoupil pod podium a tam, v zrcadly obloženém prostoru, zazpíval svůj singl Can’t Feel My Face s tváří v těsné blízkosti kamery. Vznikl tak dojem, že The Weeknd natáčí sám sebe.

Třicetiletý zpěvák řekl, že do přípravy podia a celého programu investoval vlastních sedm milionů dolarů (150 milionů korun). Oblečený přišel v černých kalhotách, košili a vázance a na to si oblékl rudé sako, jež pro něj ušili v módním domě Givenchy.

Kvůli epidemii se nedělní finále hrálo na stadionu v Tampě s kapacitou skoro 66.000 sedadel jenom před 25.000 diváky rozsazenými v odstupech.

Úspěch týmu Tampa Bay Buccaneers, který porazil obhájce trofeje Kansas City Chiefs skórem 31:9, převedl diváky do varu a oslavy se neobešly bez dělobuchů a ohňostrojů.

Buccaneers naposledy trofej vyhráli před 18 lety. "Pro mne je to hodně. Fandím jim už dlouho a máme za sebou těžkou dobu," řekl pětačtyřicetiletý fanoušek týmu Tampy John Dewey.

Sedmdesátiletá penzionovaná učitelka Judy Fraserová se rozhodla koupit si vstupenku za 7000 dolarů až na poslední chvíli. A nebyla zklamaná, protože mohla být svědkem toho, že místní tým získal poprvé v 55leté historii ligy trofej na domácí půdě.

Tampou znělo troubení aut a oslavy rozjařeného davu do dnešního rána. Všichni bez rozdílu velebili Toma Bradyho, který k týmu Tampy přestoupil teprve loni. Trofej získal už posedmé. "Můj otec říkával, že když potřebujete informaci o tom, kam ta cesta vede, musíte se zeptat někoho, kdo tam už byl. A my jsme takového člověka našli - Toma Bradyho," řekl jeden z majitelů týmu Tampy Joel Glazer, když v záplavě konfet přebíral trofej Vince Lombardiho.

Na otázku, zda je letošní vítězství pro něj to nejlepší mezi všemi, Brady odpověděl. "Já nic nesrovnávám. Každý rok je úžasný, když jste tam a zažijete si to společně s těmi chlapy. Tento tým je už navždy šampionem, to nám už nic nemůže vzít."

Fanoušci na stadion vstoupili většinou oblečení jako piráti-bukanýři, dodržovali předepsaný odstup 1,8 metru a měli roušky. Avšak s blížícím se začátkem se vytvořily v hledišti hloučky a lidé se srocovali i u stánků s upomínkovými předměty.

Mezi diváky byli také zdravotníci, kteří měli možnost získat lístek zdarma. Patřil k nim pětatřicetiletý ošetřovatel z Brandonu Justin Hagel, který už byl očkován proti covidu-19. Podle něj lidé ochranná pravidla "povětšinou" dodržovali. "Většina jich měla roušky. Byli jsme ve venkovním prostoru a ne moc blízko jeden druhého. Měl jsem dobrý pocit," řekl Hagel.