Zabavené bílé tygřice odvezli z Liberce na Slovensko

Liberec - V Liberci ode dneška už nejsou dvě bílé tygřice, které stát zabavil před čtvrt rokem ze soukromého chovu. Nové útočiště našly v chovatelského zařízení Malkia Park na Slovensku. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Stát obě tříletá zvířata zabavil v srpnu, protože jejich majitel nebyl schopen prokázat jejich zákonný původ. V libereckém pavilonu šelem strávily tygřice přibližně deset týdnů, déle zde však zůstat nemohly. "Náš pavilon šelem má omezenou kapacitou a umístění dalších jedinců ubírá životní prostor našim stávajícím kočkám. Komplikace by nastaly především v zimním období, kdy šelmy tráví většinu času v teple vnitřních ubikací," řekl ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Před samotným transportem byly bílé tygřice nejprve uspány narkotizační střelou a absolvovaly veterinární kontrolu. "Celá akce včetně imobilizace a naložení zvířat do transportních beden proběhla zcela bez komplikací. Obě zvířata opustila naší zoo v dobré fyzické kondici," dodal zoolog Luboš Melichar.

Soukromé chovatelské zařízení Malkia Park na Slovensku je záchrannou stanicí specializující se na chov velkých kočkovitých šelem, které byly odebrány z nevyhovujících podmínek nebo pocházely z nelegálních soukromých chovů. Oba bílí tygři nadále zůstávají v majetku České republiky. Slovenské chovatelské zařízení po dohodě s ministerstvem životního prostředí zajistí péči o obě šelmy minimálně po dobu šesti měsíců s možností, že zde po dalším rozšíření výběhů naleznou trvalý domov. "Poskytujeme útočiště primárně právě pro šelmy. Bílé tygry již ve výbězích chováme a šíříme osvětu o problematice jak těchto jedinců, tak chovu šelem v zajetí obecně," uvedla majitelka Malkia Parku Klaudia Kollár.

České ministerstvo se na umístění tygřic s Malkia Parkem dohodlo po konzultaci se slovenskou veterinární správou a slovenským ministerstvem životního prostředí. Zároveň kvůli rostoucímu počtu podobných případů začalo připravovat projekt centrálního státního záchranného centra, kde by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče. "Do konce roku bude mít ministerstvo k dispozici studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit, které by pro důstojné dožití šelem připadaly v úvahu. O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda v prvním pololetí příštího roku," uvedl náměstek sekce ochrany přírody a krajiny na ministerstvu Vladimír Dolejský. Navíc podle něj chce úřad v prvním čtvrtletí příštího roku finančně podpořit rozšíření kapacit již existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří všechny velké šelmy.