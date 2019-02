Praha - Za pohlavní zneužívání dívek v pražských mateřských školkách a za dlouhodobý sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň poslal soud učitele tance Petra Dostála na devět let do vězení. K tomu mu uložil ústavní sexuologickou léčbu a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Matku znásilňované dívky potrestal soud tříletou podmínkou za obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy. Verdikt není pravomocný, Dostál i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

"Působil mnoho let v mateřských školkách. Byl velmi úspěšný, milovaný holčičkami i chlapečky, učitelky i rodiče si ho vážili. Vytvořil kolem sebe aureolu vynikajícího učitele, který učí malé děti bezprostřednosti," popsala Dostála předsedkyně senátu pražského městského soudu Monika Křikavová.

Upozornila na to, že obžalovaný se sice u soudu kál, že však ale tuto lítost střídaly jeho až agresivní slovní projevy, v nichž vinu svaloval na své svěřenkyně: tvrdil, že ho holčičky samy sváděly a doprošovaly se jeho pozornosti. "Oběť není nikdy vinna. Dítě nemá nikdy za žádných okolností odpovědnost, má ji dospělý. Dítě není dostatečně zralé, aby vůbec mohlo pochopit, co se děje," zdůraznila soudkyně.

Dostál podle rozsudku v letech 2015 a 2016 zneužíval deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak zneužil na letním soustředění u Strakonic. Dívky údajně před skrytou kamerou líbal, hladil, držel za hýždě a tiskl se k nim svým přirozením nebo prováděl kopulační pohyby. U tří holčiček údajně zašel ještě dál. Dvěma ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex.

Se třetí dívkou chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce, líbali se a Dostál dívenku oslovoval "královno", zatímco ona jeho "králi". Po dobu dvou let s ní navíc prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil. Podle rozsudku jí má uhradit nemajetkovou újmu ve výši 300.000, dalším dvěma obětem má zaplatit po 20.000 korun.

Policie našla v Dostálově bytě usvědčující pornografická videa, muž se k činům doznal. Obžalovaná žena, která svou dceru pravidelně nechávala u Dostála přes noc, ačkoliv věděla, že je pedofil, uvedla, že se jím nechala zmanipulovat. Muž ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický.

Státní zástupkyně požadovala pro Dostála nejvyšší možný trest, tedy 12 let vězení. Pro spoluobžalovanou ženu žádala osm let za mřížemi. Soudkyně uvedla, že horní hranice sazby za znásilnění je určena pro činy s mnohem brutálnějšími následky nebo pro recidivisty. Zohlednila také to, že učitel doposud nebyl trestán.

Dívčině matce soud uložil pouze podmíněný trest, protože upřednostnil zájem oběti. Znalec totiž konstatoval, že dívčin narušený morální, sexuální, sociální i emoční vývoj lze zlepšit jen v úplné rodině. Matka se musí na základě rozhodnutí soudu podrobit dohledu probačního úředníka a programům psychologického poradenství.

Soudkyně dnes zkritizovala okolí Dostála i obětí za to, že bylo k počínání obžalovaného lhostejné. Naznačila také, že některé matky zneužívaných dívek si nechaly od učitele zaplatit za to, že věc neohlásily. "Pohlavní zneužívání je rozhodně častější, než si veřejnost dokáže představit. Jen málo případů se ocitá před soudem," podotkla.