Za znásilnění šesti dětí uložil soud muži z Liberce 13 let vězení

Liberec - Za znásilnění šesti dětí ve věku od čtyř do 11 let dnes soud v Liberci uložil třiatřicetiletému muži z Liberce 13 let vězení. Trest je nad horní hranicí trestní sazby, která je od pěti do 12 let. Zároveň mu uložil ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun. Původně byl muž obžalován ze znásilnění sedmi dětí, v jednom případě ho soud zprostil obžaloby. Zatím není jisté, zda bude rozsudek pravomocný. Soudce rozsudek nyní odůvodňuje.

Obžalovaný byl odsouzen za sexuální zneužití šesti dívek v období mezi roky 2020 až 2022. Vazebně stíhaný muž u soudu přiznal, že pohlavní styk měl s jednou dívkou a u několika dalších se o to pokusil. V minulosti byl už dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen, na první případ se ale vztahuje amnestie. Ve druhém případě ho soud v roce 2008 poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, nejprve ústavní a pak ambulantní, kterou mu soud ukončil v roce 2020.