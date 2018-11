Ústí nad Labem - Na šest a půl roku do věznice s ostrahou dnes poslal Krajský soud v Ústí nad Labem ženu, která podle obžaloby týrala a znásilnila své dvě malé dcery. Podle soudce Jiřího Bednáře jim způsobila těžkou újmu na zdraví. Žena také podle soudu sexuálně zneužívala děti dalších matek v azylovém domě v Jiřetíně pod Jedlovou. Odsouzená má každé své dceři zaplatit 600 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, žena se na místě odvolala.

Státní zástupkyně a zmocněnkyně poškozených si ponechaly lhůtu na odvolání.

Podle obžaloby žena dětem, které tehdy byly v batolecím věku, pouštěla pornofilmy a hrozila jim fyzickou likvidací. Státní zástupkyně ženu obvinila, že v letech 2015 a 2016 sahala svým dcerám na přirození a zasouvala do něj prst. Žena, které hrozilo až 12 let za mřížemi, vinu odmítla. Uvedla, že nic z toho, co je jí kladeno za vinu, není pravda. Dodala, že si to na ni vymyslely ostatní matky z azylového domu.

Žena je podle médií částečně nesvéprávná, trpí poruchou osobnosti a léčí se na psychiatrii. Soudce dnes u soudu četl znalecký posudek, podle kterého je žena lehce retardovaná, ale schopná posoudit následky svého jednání.

Ačkoliv žena tvrdila, že dětem žádné pornofilmy nepouštěla, soudce ji při dřívějším jednání konfrontoval s její odpovědí z přípravného řízení, kdy policistům přiznala, že to dělala. "Policie to tehdy chtěla slyšet, tak jsem to řekla," odvětila soudci obžalovaná.

O sexuálních praktikách mluvila i kamarádka obou děvčátek, když uvedla, že žena je osahávala přes kalhotky, a že ji to velmi bolelo a řekla o tom své matce.

Ostatní matky si podle obžaloby stěžovaly na častý křik a vulgární nadávky, které se ozývaly z pokoje, kde matka s dětmi bydlela. Obžaloba tvrdila, že dětem nadávala, bila je rukou po hlavě, hýždích a zádech a nejméně jednou jimi mrštila o zeď. Podle státní zástupkyně jim vyhrožovala, že je vyhodí z okna, nechá zabít nebo že je rozpáře nožem.

Obě holčičky pak plakaly a schovávaly se u jiných matek z azylového domu. Soudní znalci u obou v průběhu trestního řízení zjistili syndrom týraného a zanedbaného dítěte. Obě dcery jsou nyní v pěstounské péči.