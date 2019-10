Za životní dílo mají Thálie Mrkvička a Beňačková, novou cenu Svěrák

Praha - Ceny Thálie za celoživotní mistrovství dnes na slavnostním ceremoniálu v Národním divadle získali herec Ladislav Mrkvička a pěvkyně Gabriela Beňačková. Nově vzniklá Česká akademie divadelníků udělila i novou cenu, a to za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, dostal ji Zdeněk Svěrák, jemuž stejně jako Mrkvičkovi hlediště Národního divadla aplaudovalo vstoje.

Akademie za celoživotní jevištní výkony ocenila také herečky Helenu Kružíkovou a Věru Vlkovou a tanečnici Zdenku Kratochvílovou. Jako nejlepší výkony uplynulé sezony v činohře příslušná porota ocenila Lucii Trmíkovou a Viktora Dvořáka. Cenu za šíření divadelního umění v televizi dostal Ondřej Šrámek.

Nejdelší projev při přebírání ceny měla devadesátiletá brněnská herečka Kružíková, která mimo jiné vzpomněla na zesnulého Karla Gotta. Svěrák připomněl svého souputníka Ladislava Smoljaka a prezident pořádající Herecké asociace Ondřej Kepka ty herce, kteří již za svého života Thálii za celoživotní mistrovství nestihli získat, byť by si ji zasloužili. Jsou jimi podle něj třeba Boris Rösner, Gabriela Vránová či Václav Postránecký.

Za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v kategorii opera cenu dostala sopranistka Kateřina Kněžíková. Herecká asociace ji ocenila za roli Julietty v inscenaci Julietta aneb Snář, jedné z vrcholných oper Bohuslava Martinů, kterou uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Mezi muži v operní kategorii byl na slavnostním večeru oceněn Ondřej Koplík za roli Dona Ramira v Popelce Gioacchina Rossiniho v inscenaci Divadla F. X. Šaldy Liberec.

Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru tanec dostala první sólistka Baletu Národního divadla Alina Nanu. Porota ji ocenila za roli Lise v inscenaci Marná opatrnost, kterou uvádí první česká scéna. V mužské kategorii cenu dostal Dominik Vodička za roli Muže v Kytici, kterou pro Pražský komorní balet nastudoval choreograf Petr Zuska.

Letos nově zavedenou cenu v kategorii alternativní a loutkové divadlo obdržel Milan Hajn za roli Bílého tesáka v inscenaci Divadla DRAK Hradec Králové. Nová kategorie má zatím jednu cenu, tedy nikoli cenu pro mužského a ženského protagonistu jako ve zbylých kategoriích. Milan Hajn podává podle poroty v roli Bílého tesáka naprosto výjimečný a komplexní herecký výkon, který v sobě spojuje jevištní práci s moderní záznamovou technikou (využití live cinema) a zároveň velmi osobní herecký projev v ich formě.

Za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry dostala Thálii Martina Šnytová. Cenu získala za roli Reno Sweeneyové v inscenaci Děj se co děj, kterou uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. V mužské kategorii byl oceněn Vojtěch Dyk za dvojroli Sherlocka Holmese a sira Arthura Conana Doylea v inscenaci Legenda jménem Holmes, kterou uvedlo pražské Hudební divadlo Karlín.

Přehled oceněných umělců:

--------

Činohra:

Ženský výkon:

Lucie Trmíková (role Anny v inscenaci Soukromé rozhovory autora Ingmara Bergmana, Divadelní spolek Jedl, Praha)

Mužský výkon:

Viktor Dvořák (role Louise Aronsona v inscenaci Andělé v Americe autora Tonyho Kushnera, Městská divadla pražská, Praha)

Opera:

Ženský výkon:

Kateřina Kněžíková (role Julietty v opeře Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon:

Ondřej Koplík (role Dona Ramira v opeře Popelka autora Gioacchina Rossiniho, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry:

Ženský výkon:

Martina Šnytová (role Reno Sweeney v inscenaci Děj se co děj (Anything Goes), Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon:

Vojtěch Dyk (role Sherlocka Holmese/Sira Arthura Conana Doylea v inscenaci Legenda jménem Holmes, Hudební divadlo Karlín, Praha)

Tanec a pohybové divadlo:

Ženský výkon:

Alina Nanu (role Lise v inscenaci Marná opatrnost (La Fille mal gardée), Národní divadlo Praha)

Mužský výkon:

Dominik Vodička (role Muže v inscenaci Kytice, Pražský komorní balet)

Alternativní a loutkové divadlo:

Milan Hajn (role Bílého tesáka v inscenaci Bílý tesák, Divadlo DRAK, Hradec Králové)

Ceny za celoživotní mistrovství:

Helena Kružíková (činohra - ženy)

Ladislav Mrkvička (činohra - muži)

Gabriela Beňačková (opera)

Zdenka Kratochvílová (tanec)

Věra Vlková (muzikál a opereta)

Cena mladému umělci do 33 let v oboru činohra:

Zuzana Truplová (Činoherní studio, Ústí nad Labem)

Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi:

Ondřej Šrámek (dramaturg)

Cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění:

Zdeněk Svěrák (herec a scenárista)