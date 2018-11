Kyjev/Berlín - Ruský prezident Vladimir Putin nese podle německé kancléřky Angely Merkelové zodpovědnost za to, že se zhoršila situace v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Šéfka německé vlády to dnes řekla v Berlíně na německo-ukrajinském ekonomickém fóru. Zdůraznila, že Ukrajinci zadržení při víkendovém incidentu Ruskem musí být propuštěni a není možné je nutit k doznání. Země ležící nedaleko Ruska mají podle Merkelové právo na vlastní rozvoj.

"Jde tady o něco principiálního. Sankce nemáme kvůli sankcím, ale máme je, abychom dali najevo, že země, i když leží blízko Ruska, mají právo na vlastní rozvoj. To jsou základy mezinárodního práva," zdůraznila Merkelová, podle níž to musí platit zvláště v případě Ukrajiny.

Aktuální námořní incident, při němž Rusko zadrželo 24 Ukrajinců a tři lodě, je podle ní nutné řešit s klidným přístupem. Jasné ale je, že se situace v oblasti Kerčského průlivu mezi anektovaným Krymem a pevninským Ruskem zhoršila po stavbě mostu přes průliv. "To jde plně na vrub ruského prezidenta. Od té doby, co byl tento most letos v květnu slavnostně otevřen, se zhoršily podmínky námořní dopravy," nechala se slyšet.

Mezinárodní společenství se podle německé kancléřky musí zasadit o to, aby města jako třeba ukrajinský Mariupol nebyla odříznuta od světa. O tématu chce Merkelová na nadcházejícím summitu zemí G20 v Argentině jednat s Putinem.

Na dnešní konferenci vystoupil i ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, který zdůraznil, že jeho země musí bojovat za svá práva a teritoriální integritu. To, co se nyní děje, by podle něj měl sledovat celý svět, protože se to může stát všude.

Ukrajina by si přála zavřít Bospor ruským vojenským lodím

Ukrajina hodlá požádat Turecko, aby uzavřelo Bospor ruským vojenským lodím, uvedl dnes velitel ukrajinského námořnictva. Podle tiskových agentur má jít o odpověď na nedělní incident u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři ukrajinské vojenské lodě.

"Jsem přesvědčen, že světové společenství přece jen přijme rozhodnutí a uzná, že došlo k agresi proti ukrajinskému státu," uvedl admirál Ihor Vorončenko na kyjevské konferenci o námořní bezpečnosti. "V této souvislosti a v souvislosti s ustanoveními úmluvy z Montreux se budeme snažit žádat o uzavření úžiny Bospor v Turecku, aby Rusové okusili, jak porušují normy mezinárodního práva," zdůraznil.

Konvence z Montreux z roku 1936 reguluje režim plavby v Bosporské úžině spojující Černé a Středozemní moře.

Turecko se snaží v rusko-ukrajinském sporu vystupovat jako prostředník. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes uvedl, že v telefonických rozhovorech se svým ruským a ukrajinským protějškem Vladimirem Putinem a Petrem Porošenkem jednal o možnosti tureckého zprostředkování ve sporu mezi oběma státy v Azovském moři. O situaci hodlá jednat také na summitu G20 v Argentině, kterého se zúčastní Putin a americký prezident Donald Trump.

Kyjev si stěžuje na blokádu azovských přístavů a burcuje NATO

Kreml dnes popřel ukrajinská obvinění z blokády azovských přístavů a ujistil, že Kerčský průliv je otevřen plavbě, a to i ukrajinským lodím. "Nevím o tom, že by nyní platila nějaká omezení. Naopak víme o tom, že Kerčský průliv funguje normálně," řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov citovaný agenturou Interfax. Nicméně dodal, že občas kvůli špatnému počasí může kerčský přístav, který průliv spravuje, plavbu regulovat.

Ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omeljan dnes obvinil Rusko, že zavedlo blokádu ukrajinských přístavů v Azovském moři - Mariupolu a Berdjanska, což podle něj svědčí o cílevědomé snaze vyostřit napětí v Azovském moři a destabilizovat situaci v celém regionu. Blokáda podle něj postihla 35 lodí.

Prezident Petro Porošenko v novinovém rozhovoru vybídl Severoatlantickou alianci, aby do regionu poslala své lodě. "Doufáme, že země NATO jsou připraveny vyslat své lodě do Azovského moře, aby zde pomohly Ukrajině zajistit bezpečnost," řekl Porošenko německému listu Bild. Ruský prezident Vladimir Putin podle něj "nechce nic menšího než okupovat Azovské moře" a "jediná řeč, kterou pochopí, je jednota západního světa". Podle ukrajinského prezidenta je záhodno se ptát, "co dále udělá Putin, pokud ho nezastavíme".

Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem stoupá od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

Jablkem sváru je Kerčský průliv mezi Azovským a Černým mořem, přes který Rusové postavilo most na poloostrov Krym, anektovaný Moskvou v březnu 2014. Anexi Ukrajina a většina zemí světa neuznává. Ukrajina v této oblasti trvá na svobodné plavbě, zatímco Rusko tvrdí, že jde o jeho výsostné vody, kterými se smí plout jen s ruským povolením.

Víkendový incident Moskva považuje za provokaci zorganizovanou Kyjevem ve snaze má oživit Porošenkovy šance v prezidentských volbách, vyhlášených na konec března. Rusko hodlá zajaté ukrajinské námořníky soudit za nezákonné překročení ruských hranic.

Arbitrážní soud, který posuzuje spor mezi oběma státy o porušení úmluvy OSN o mořském právu v Černém a Azovském moři a Kerčském průlivu, ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo "o počínání Ruska, které spor značně zhoršilo", uvedla dnes agentura Interfax-Ukrajina. Kyjev si stěžuje na diskriminaci ukrajinských a cizích lodí při plavbě do ukrajinských přístavů.

Rusko se chystá postavit na Krymu nový radar včasné výstrahy

Rusko chce příští rok u Sevastopolu na anektovaném Krymu zahájit výstavbu nové radarové stanice včasného varování před raketovým útokem. Uvedla to dnes agentura Interfax s odvoláním na nejmenovaný zdroj z bezpečnostních složek v regionu.

"Termín a místo nové stanice bylo určeno. Jak se čekalo, začnou ji stavět na místě, kde byl u Sevastopolu dislokován starý radiolokátor Dněpr," uvedl zdroj. Nový radar má být typu Voroněž-M, který je podle Interfaxu schopen odhalovat kosmické objekty, rakety a střely s plochou dráhou letu.

Nové zařízení svými schopnostmi značně předčí radiolokátor Dněpr, který byl postaven za sovětských dob a dokázal pokrývat i oblast Blízkého východu a sledovat starty balistických raket do vzdálenosti 3500 kilometrů. Radar po rozpadu Sovětského svazu převzala Ukrajina, která jej po jistou dobu pronajímala Rusku; pak se radar více než deset let nevyužíval a po anexi poloostrova se ukázal být nepoužitelným.

Sevastopol je hlavní základnou ruské Černomořské flotily.

Interfax ve středu informoval, že Rusko "v nejbližší době" posílí protivzdušnou obranu Krymu čtvrtou jednotkou vyzbrojenou novými raketami S-400 Triumf, které mohou zasahovat cíle do vzdálenosti 400 kilometrů a do výšky 30 kilometrů, včetně strategických bombardérů, balistických raket a střel s plochou dráhou letu.