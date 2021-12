Briefing Rakušana po setkání se Zemanem - ŽIVĚ

Praha - Na zámek do Lán za prezidentem Milošem Zemanem dnes dopoledne dorazil šéf Starostů a nezávislých (STAN) a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan. Na twitteru to oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Politici budou debatovat o prioritách resortu. Rakušan se cestou za současnou hlavou státu zastavil na lánském hřbitově a položil květiny na hrob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Uvedl to na twitteru.

Rozhovory kandidátů na ministry ve vládě nového premiéra Petra Fialy (ODS) se Zemanem pokračují osmým dnem. Prezident bude i dnes schůzky kvůli nákaze covidem-19 absolvovat v plexisklem oddělené kóji. Odpoledne přijme hlava státu kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN).

Za priority na ministerstvu vnitra označila nová vládní koalice revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu. Chce být v budoucnu lépe připravená na krizové stavy pro případ pandemie, kybernetických útoků, povodní, nebo naopak sucha. Stejně jako končící vláda odmítá i ta vznikající řešení migrační krize pomocí povinných kvót. Problém chce řešit navýšením podpory pro migrační tábory mimo Evropskou unii. Prosadit chce také transparentní systém pracovních a pobytových karet, které podle ní umožní pružně reagovat na potřeby trhu.

V 15:00 by měl Zeman začít jednat se Síkelou, který v seznamu kandidátů v minulém týdnu nahradil původně navrženého Věslava Michalika (STAN), jenž se nominace kvůli spekulacím o svém podnikání vzdal. Síkela, který má za sebou 30 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě, byl v minulosti například členem představenstva rakouské Erste Group. Na ministerstvo chce přinést moderní přístupy.

Cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Protože je prezident kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, jedná s kandidáty přes mikrofony a po dobu schůzky bývá oddělen plexisklovou bariérou. Zemanova izolace bude podle středečních zpráv prezidentova mluvčího ukončena pravděpodobně v pátek, kdy by měl přijmout kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09).