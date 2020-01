Za zastřelení čerpadlářky potvrdil odvolací soud 19 let vězení

Ilustrační foto - Krajský soud v Praze rozhodoval 25. října 2019 v případu loňského přepadení benzinové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém zemřela čerpadlářka. David Šindler (vlevo) má jít za vraždu do vězení na 19 let. Ivana Hollitzera (druhý zleva), který je obžalován z loupeže, potrestal soud čtyřmi roky vězení. Rozsudek není pravomocný, oba muži se proti němu mohou odvolat.

Ilustrační foto - Krajský soud v Praze rozhodoval 25. října 2019 v případu loňského přepadení benzinové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém zemřela čerpadlářka. David Šindler (vlevo) má jít za vraždu do vězení na 19 let. Ivana Hollitzera (druhý zleva), který je obžalován z loupeže, potrestal soud čtyřmi roky vězení. Rozsudek není pravomocný, oba muži se proti němu mohou odvolat. ČTK/ČTK

Praha - Odvolací soud potvrdil 19 let vězení pro Davida Šindlera, který předloni při přepadení benzinové stanice v Nelahozevsi na Mělnicku zastřelil čerpadlářku. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Třiatřicetiletý muž vinu od počátku odmítá.

Šindler ženu podle rozsudku zastřelil 3. prosince 2018 brzy ráno. Spolu s Ivanem Hollitzerem, který se k činu přiznal a byl potrestán čtyřmi lety vězení, po půl třetí ráno vtrhl na čerpací stanici. Čerpadlářka se před muži pokoušela schovat za dveřmi, na které Šindler vystřelil. Podle soudu střílel cíleně tak, aby ženu zasáhl.

Šindlerova vina byla podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky jednoznačně prokázána, a to zejména Hollitzerovou výpovědí. Soudce uvedl, že není důvod, proč by Hollitzer lhal, zvlášť v případě, kdy výpovědí usvědčuje i sám sebe. "Zároveň nebyl proveden jediný důkaz, který by jeho výpověď vyvracel," dodal soudce.

Pražský vrchní soud dnes zamítl jak odvolání státního zástupce, který pro Šindlera požadoval trest přes 20 let vězení, tak obžalovaného. Šindler chtěl, aby se případem znovu zabýval Krajský soud v Praze.

Muži z čerpací stanice odcizili pokladnu s 10.000 korunami a tři kartony cigaret. Hollitzera pražský krajský soud odsoudil za loupež, podle už pravomocného rozhodnutí šel totiž na čerpací stanici pouze loupit a nepočítal s tím, že Šindler ženu zastřelí. Hollitzer i žalobce s rozsudkem v této části souhlasili.

Šindler se však proti rozhodnutí odvolal, podle jeho obhájce Milana Jebavého nebylo prokázáno to, že na čerpací stanici skutečně byl. Právník poukázal na to, že na místě činu nebyly zjištěny žádné stopy, které by na Šindlera ukazovaly. Policie podle Jebavého také nezajistila všechny možné důkazy. "Po výpovědi Hollitzera považovala celou věc za skončenou a jiné důkazy nehledala," tvrdí právník.

Podle Zelenky ale krajský soud provedl veškeré dostupné důkazy. "Absence stop není z praxe odvolacího soudu nic výjimečného," řekl také Zelenka.

Jebavý navíc dodal, že i pokud by připustil, že Šindler střílel, nemohl podle obhájce počítat s tím, že ženu zabije. "Mohlo se klidně stát, že by ji netrefil," řekl Jebavý. "Něco jiného by bylo, kdyby ji trefil ze dvou metrů do těla, ale on trefil dveře," dodal právník.

Ženiny příbuzní po Šindlerovi žádali 2,1 milionu korun. Soud jim přiznal 1,5 milionu, se zbytkem je odkázal na civilní řízení. Další peníze má Šindler spolu s Hollitzerem zaplatit firmě, která vlastní čerpací stanici.