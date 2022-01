Za zapojení do bojů na Ukrajině potrestal pražský soud muže 21 lety

Praha - Za teroristický útok a účast v teroristické skupině potrestal soud 21 lety vězení Martina Sukupa, který se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na Ukrajině v řadách proruských separatistů. Rozsudek pražského městského soudu není pravomocný. Muži, který je stíhán jako uprchlý, by hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

"Pokud jde o skutečnost, že obžalovaný vycestoval z území České republiky, že se zapojil do struktur separatistických skupin, o tom jsme neměli žádné pochybnosti," uvedla soudkyně Silvie Slepičková. Poukázala například na komunikaci, kterou Sukup vedl s dalšími lidmi, a fotografie, které jim posílal. Sukup se podle ní například chlubil medailemi, které získal za "bojové zásluhy a osvobození Donbasu".

Sukup byl v roce 1997 propuštěn z české armády. Podle obžaloby v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám. Na různých pozicích ve vojenských strukturách tzv. Doněcké lidové republiky působil podle státního zástupce Marka Bodláka minimálně do května 2018.

Sukupova obhájkyně Klára Tvrdá v pondělí za svého klienta odmítla vinu. "Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný," uvedla advokátka. Dnes doplnila, že se nepodařilo prokázat Sukupovu vinu, obžaloba podle ní vychází pouze z novinových článků a Sukupových vyjádření na sociálních sítích. Obhájkyně upozornila, že příspěvky ale nemusel psát Sukup, případně mohly být nadsazené. Dodala, že je nutné zvážit možnost, že muž neodešel na Ukrajinu bojovat, ale pouze tam začít nový život, o čemž by svědčilo i to, že v nové zemi založil rodinu.

České právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. Pokud by byl Sukup v budoucnu dopaden a předán do Česka, může požádat o nové projednání případu. V novém řízení ho soudy nesmějí potrestat přísněji než napoprvé.

České soudy už řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Z terorismu byl v minulosti obžalován například bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem. Alexeji Fadějevovi pražský městský soud nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího soudu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Fadějevovi tak soud trest zvýšil na 21 let vězení. Martinu Kantorovi, který byl rovněž stíhán jako uprchlý, soudy pravomocně uložily dvacetileté vězení.

Příští týden bude Vrchní soud v Praze řešit případ Lukáše Nováčka, kterého plzeňský krajský soud v září nepravomocně odsoudil za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině ke 20 letům ve vězení. Muž je obžalován z toho, že se na východě Ukrajiny zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Nováček byl v Sukupově případu k soudu předvolán jako svědek, kvůli svému stíhání však odmítl vypovídat.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny. Před konfliktem, který vypukl na jaře 2014, žilo v obou oblastech 6,6 milionu lidí. Proruští separatisté tam vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ozbrojený konflikt si od té doby vyžádal tisíce mrtvých. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.