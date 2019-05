Za zakrytí nelegálních obchodů s lihem uložil soud muži devět let

Zlín - Za pomoc se zakrytím nelegálních obchodů s lihem skupiny Radka Březiny uložil dnes zlínský krajský soud Petru Němečkovi trest devět let a dva měsíce vězení a zakázal mu na pět let činnost ve vedení obchodních firem. Škodu na neodvedené spotřební dani vyčíslil žalobce Robert Henzel v této větvi kauzy asi na 248 milionů korun. Němečkovi hrozilo za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby až 13 let a čtyři měsíce vězení. Vinu odmítl. Rozsudek není pravomocný.

Němeček podle předsedkyně senátu Ivety Šperlichové věděl, že jedná ve prospěch organizované zločinecké skupiny. "V neprospěch pana obžalovaného svědčily téměř všechny důkazy. Jak výpovědi svědků, ať to byl Tomáš Březina (bratr Radka Březiny), nebo svědkyně zaměstnankyně z Morávia-Chem a další zaměstnanci. A zejména důkazy listinné, které se vzájemně propojovaly," řekla ČTK po vynesení rozsudku Šperlichová.

Podle žalobce odebíral Němeček jako jednatel firmy Cargo NV v letech 2009 a 2010 od Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku skrytě ovládané Radkem Březinou fiktivně autokosmetiku. Líh, který k její výrobě měl být podle vyhotovených falešných dokladů použitý, skupina prodávala výrobcům alkoholu, případně jej schraňovala v tajných skladech. Němeček takto podle státního zástupce pomohl lidem kolem Březiny zlegalizovat přes 900.000 litrů lihu, ze kterého neodvedli spotřební daň. Obžalovaný podle něj také vystavoval fiktivní doklady o prodeji autokosmetiky dalším odběratelům.

Státní zástupce navrhoval pro Němečka 9,5 roku až deset let vězení. Ve skutkové části a právní kvalifikaci trestného činu podle něj rozsudek odpovídá podané obžalobě, stejně jako ve vyčíslení způsobené škody. "Pokud se týká uloženého trestu, tam došlo k nepatrné korelaci, proto byla z mé strany ponechaná lhůta a bude zvážen případný opravný prostředek, ale to až na základě vyhotoveného písemného rozsudku," uvedl Henzel.

Padesátiletý Němeček se hájil tím, že zboží z Morávia-Chem na základě smlouvy skutečně odebíral. Jako bývalý majitel autodopravy si prý pro ni do Hrobic jezdil kamionem s návěsem několikrát měsíčně. Připustil ale, že neměl potřebné řidičské oprávnění. Autokosmetiku poté skladoval v Holešově na Kroměřížsku, odkud ji dále prodával, uvedl. Týdně podle něj mohlo jít o zboží i za 200.000 korun. Zmínil, že odběratelů byla spousta, u soudu si vzpomněl jen na tři. Ve své závěrečné řeči uvedl, že o nelegální činnosti organizované skupiny Radka Březiny v inkriminované době nic nevěděl. Rozsudek odmítl pro média komentovat, na místě se však proti němu odvolal.

Hlavní organizátor nelegálních obchodů s lihem Radek Březina už v jiném hlavním líčení uvedl, že aby mohl být líh skrytě požit na výrobu alkoholu, existovali takzvaní oblíbení, kteří odebírali z firmy Morávia-Chem mnohem méně autokosmetiky, než jaké množství firma skutečně fakturovala. Za to od Březiny dostávali peníze. Společnost, jež autokosmetiku oficiálně vyráběla, pak podle něj měla vše účetně v pořádku. "Není pochyb o tom, že mezi oblíbené patřil i pan Němeček," uvedla Šperlichová.

Radek Březina byl v roce 2017 za obchody s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen k 13 letům vězení. Způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. S Březinou si nepodmíněné tresty za podvody odpykávají čtyři muži, u dvou dalších soudy pravomocný rozsudek zatím nevynesly. Březinovu bratrovi Tomášovi, který vedl účetnictví týkající se nelegálních obchodů s lihem a s policií spolupracoval, snížil Nejvyšší soud šestiletý trest na 3,5 roku, loni byl z vězení podmínečně propuštěn.