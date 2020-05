Za vypuštění informace o agentovi musí přijít trest, řekl Hamáček

Praha - Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být exemplárně potrestán. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj to ohrozilo spoustu životů a zkomplikovalo práci českým bezpečnostním službám. Kvůli úniku utajovaných informací už dříve podala trestní oznámení Bezpečnostní informační služba (BIS).

O příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal týdeník Respekt. Přicestovat měl před několika týdny s diplomatickým pasem. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd však potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, ale nechtěl komentovat. Policejní ochranu nicméně nedávno dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), které Rusko kritizuje kvůli krokům jejich úřadů.

"Zkomplikovalo to život spoustě lidí, práci bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to ohrozilo spoustu životů," řekl Hamáček. "Doufám, že policie zjistí, kdo to byl, a ten člověk bude exemplárně potrestán," dodal.

Ruské velvyslanectví v Praze se nedávno obrátilo na české ministerstvo zahraničí kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Požádala proto českou stranu o poskytnutí policejní ochrany a učinění takových opatření, která zabrání útokům na ruského diplomata.

Podle Hamáčka diplomat policejní ochranu zatím nemá, policie ale nabídla součinnost a probíhají jednání. Vypovězení diplomata by podle vicepremiéra bylo komplikované. "Vy ho můžete vypovědět za předpokladu, že máte konkrétní důkazy o tom, že tady něco páchá. Bohužel, tak jak to celé se odehrává, tak důkazy policie nebo služby pravděpodobně nemají," dodal Hamáček.

Předsedové STAN Vít Rakušan a ODS Petr Fiala se shodli, že pokud se ruský diplomat v ČR necítí bezpečně, měl by se vrátit do domovské země. Podle šéfů opozičních stran je také na místě debatovat o snížení počtu lidí na ruské ambasádě v ČR.

Na celou situaci podle Hamáčka zareagovala česká strana velmi silně. "Myslím, že ruská strana velmi zavnímala rázný diplomatický krok, ale nemůžu dál o tom spekulovat," řekl.

Mezi Českem a Ruskem jsou nyní napjaté vztahy. Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Rusko je ale považuje za kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem.