Za výhrůžný telefonát potrestal soud mladíka podmínkou

Praha - Pražský městský soud dnes potrestal dvaadvacetiletého Marcela Houfa půlroční podmínkou za to, že se v květnu 2017 podílel na výhružném telefonátu na policejní služebnu. Hovor uskutečnil jeho kamarád, který tvrdil že drží deset rukojmích v pražské pizzerii. Houf byl původně obviněn z toho, že se podílel na desítkách podobných telefonátů, z nichž některé obžaloba hodnotila jako vyhrožování teroristickým trestným činem, soud ho ale v ostatních bodech obžaloby zprostil. U kamaráda, který hovory realizoval, státní zástupce již dříve zastavil trestní stíhání pro nepříčetnost.

Houf u soudu v minulosti uvedl, že hovory pokládal za humor a příliš jim nevěnoval pozornost, protože se v té době učil na maturitu. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný, žalobce se proti němu odvolal. Houf se práva na odvolání vzdal.

Podle předsedkyně trestního senátu Kateřiny Radkovské se vina prokázalo pouze u jednoho z bodů obžaloby, kdy Houfův o půl roku starší kamarád Josef volal policistům, že v jedné z pizzerií v Praze drží deset rukojmí a majitele pizzerie zastřelil. Houf v telefonátu předstíral, že je jedním z rukojmích. "Byl to jediný skutek, kdy se pan obžalovaný aktivně podílel na hovoru na policejní orgán," uvedla Radkovská.

Telefonáty podle obžaloby Houfův kamarád Josef uskutečňoval od 14. května do 6. června 2017. Obžalovaný ho na dálku podporoval, pomáhal mu a radil. Josef telefonoval policistům přes aplikaci Skype, pod smyšlenou identitou a někdy s využitím modulátoru hlasu. Hrozil odpálením bomb ve vlacích, na náměstích nebo v obchodech. V některých případech uváděl, že je bojovníkem Islámského státu, má výcvik Tálibánu a bude střílet do lidí. Někdy požadoval peníze jako výkupné. Houf některé telefonáty podbarvoval arabskou hudbou, zvuky výstřelů nebo tikáním bomby.

Mezi důsledky, které mladíci svým počínáním způsobili, patřilo podle obžaloby mimo jiné uzavření příjezdových cest na pražské Václavské náměstí, uzavření českobudějovického parku Stromovka nebo evakuace 230 lidí z vlaku a nádraží v Lysé nad Labem. Zbytečnými výjezdy policistů a hasičů navíc vznikla škoda v řádu desetitisíců korun.

Houf u soudu uvedl, že Josefa osobně neznal, seznámili se prý "přes sítě" při hraní počítačových her. Svůj podíl na trestné činnosti bagatelizoval, telefonátům podle svých slov nevěnoval úplnou pozornost. Když začala intenzita telefonátů vzrůstat, chtěl se od kamaráda distancovat. "Říkal jsem mu, že už je to přes čáru, že se mi to nelíbí. On na to řekl, že jen tenhle humor ho dostatečně uspokojí. Když jsem řekl, že to není sranda, tak ho to ještě víc vyhecovalo," uvedl v červenci Houf.