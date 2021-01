Za vydírání a znásilnění známého si muž ze Zlínska odpyká pět let

Zlín - Za vydírání, zbavení osobní svobody a znásilnění známého si dvaadvacetiletý Lukáš Hartmann z Otrokovic na Zlínsku odpyká pět let vězení. Dohodl se na tom dnes u krajského soudu se státní zástupkyní. Podle obžaloby působil Hartmann jednapadesátiletému muži opakovaně psychické útrapy po několik dní od února do dubna 2018. K trestné činnosti se přiznal, hrozilo mu až 12 let vězení. Poškozený podle státní zástupkyně utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu. Rozsudek je pravomocný.

Podle obžaloby Hartmann svého někdejšího kolegu z práce několikrát proti jeho vůli držel v uzamčené kanceláři, přívěsu a ve vyzděném prostoru v zemi pod železným poklopem, a to i několik dní v kuse. Muže také poléval močí, strčil mu do konečníku fix a bil ho plastovou lžící na boty do penisu. Několikrát svou oběť podle obžaloby navíc zbil bambusovou tyčí, zapaloval muži vlasy zapalovačem a nutil ho také obléci si dámské prádlo. Podle státní zástupkyně Renaty Bártkové tak Hartmann činil kvůli vlastnímu sexuálnímu uspokojení.

Podle obžaloby sebral útočník svému známému také invalidní důchod a později peněženku s platební kartou. Týraný muž vyčíslil přímou škodu, kterou Hartmannovým počínáním utrpěl, na 19.320 korun, soud mu dnes náhradu přiznal. Za způsobenou psychickou újmu požadoval napadený muž po obžalovaném 200.000 korun, v tomto případě ho krajský soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Před trestním senátem dnes Hartmann uznal vinu podle obžaloby, známému se omluvil. Soud dnes schválil nejen dohodu o uložení úhrnného pětiletého trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou a náhradě škody, muži uložil i ochranné psychiatricko-sexuologické léčení v ústavní formě.