Pardubice - Muže, který letos v dubnu zavraždil své malé dítě, poslal dnes pardubický soud na 18 let do vězení. Vyplývá to z rozsudku, který ČTK poskytl mluvčí Krajského soud v Hradci Králové Jan Kulhánek. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaný si ponechal lhůtu pro podání odvolání.

Podle spisu osmadvacetiletý muž letos 11. dubna s ani ne dvoutýdenní dcerou několikrát velmi silně zatřásl tak, že jí hlava volně létala zepředu dozadu, později s ní ještě udeřil, zřejmě o zem. Dítě na následky vážných zranění na místě zemřelo. Matka dítěte, družka obžalovaného, byla v té době u lékaře se starším synem.

Obžalovaný tvrdil, že chtěl dosáhnout toho, aby dítě přestalo plakat. Když si později všiml, že má nepřirozenou barvu, snažil se je oživit. To se však nepovedlo ani jemu ani přivolaným záchranářům. Dítě zemřelo na úrazový otok mozku při zlomenině klenby lební a krvácení pod tvrdou plenu mozkovou a omozečnici.

Muž má podle rozsudku rovněž zaplatit půl milionu korun další poškozené za způsobenou nemajetkovou újmu. S dalším nárokem ji soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Všeobecné zdravotní pojišťovně má muž zaplatit 6481 korun.