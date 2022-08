Za vraždu u Aše z roku 2008 navrhuje žalobce pro dva obžalované 13 let vězení

Plzeň - Třináctileté vězení navrhuje státní zástupce pro dva muže obžalované z vraždy, která se stala v listopadu 2008 u přehrady Bílý Halštrov u Aše na Chebsku. Obžalobě z ní čelí třiačtyřicetiletý bývalý policista Martin Novotný a o pět let starší Aleš Šepták. Oba muži vinu odmítají a jejich obhájci navrhují zproštění obžaloby. Zaznělo to dnes u Krajského soudu v Plzni, který se případem zabývá už podruhé. Předloňský zprošťující rozsudek Vrchní soud v Praze zrušil a vrátil věc zpět do Plzně. Rozsudek by měl soud vynést 30. srpna.

Novotný a Šepták podle obžaloby odvezli v noci před 14 lety na odlehlé místo šestadvacetiletého muže a zbili ho. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéct, přivázali ho za opasek na lano a smýkali ho za osobním autem, uvádí obžaloba. Nakonec podle ní nechali muže ležet u silnice, kde zemřel.

K soudu se případ dostal až po více než deseti letech. Krátce po činu sice policie a policejní inspekce podezírala tehdejšího policistu Novotného a zadržela ho, kvůli nedostatku důkazů ale vyšetřovatelé věc odložili. Deset let po vraždě se ale přihlásil svědek, který vypověděl, jak v kritický den viděl auto vláčející za sebou člověka a poznal v autě Novotného a Šeptáka, třetímu muži do tváře neviděl. V autě prý viděl i psa, jakého měl v té době Šepták. Svědectví vedlo v roce 2018 k zadržení Novotného a Šeptáka a bylo i hlavním důkazem obžaloby. Krajský soud však v roce 2020 tuto výpověď označil jako velmi nevěrohodnou a nedostačující pro odsouzení a obžalované muže osvobodil.

V novém projednávání soud vyslechl opět korunního svědka, který v původním jednání vystupoval jako utajený, nyní již vypovídal veřejně. Soud předvolal i další svědky, včetně několika policistů. Podle státního zástupce je výpověď klíčového svědka opět zásadním důkazem, pro vinu Novotného podle žalobce vypovídají i pachové stopy na těle zemřelého. Vyšetřovací pokus z místa potvrzuje, že svědek mohl skutečně vidět, co u soudu popsal, řekl žalobce. Svědek podle něj nemá motiv, proč by měl muže nepravdivě obviňovat.

Oba obhájci naopak označili vyšetřovací pokus za frašku, provedenou za zcela jiných podmínek, než jaké byly v kritický den. Zásadně také zpochybnil věrohodnost korunního svědka, který podle nich neustále měnil výpovědi a odporoval si. Jeho tvrzení nepotvrdila ani jeho matka, žádná nová fakta nepřinesly ani výpovědi dalších svědků, tři policisté si nic nepamatovali, řekl Novotného obhájce Jaroslav Vovsík. "Krajský soud dle pokynů Vrchního soudu doplnil důkazy, ale nic nového nepřinesly, obžalobě spíš uškodily," konstatoval. Šeptákův obhájce například řekl, že v místě, kde se korunní svědek podle své výpovědi v kritický den míjel s autem řízeným Šeptákem, není na silnici ani dost místa, aby se tam dvě auta mohla za jízdy potkat. Novotný ve své závěrečné řeči opakoval, že se smrtí muže u přehrady nemá nic společného, Šepták se práva na poslední slovo vzdal.