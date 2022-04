Za vraždu těhotné ženy potvrdil soud Brožovi 26 let vězení a detenci

Odvolací soud projedná případ recidivisty Pavla Brože, který si má odpykat 26 let vězení za vraždu těhotné ženy na Prachaticku, 6. dubna 2022, Vrchní soud v Praze.

Praha - Recidivista Pavel Brož, který loni na Prachaticku zavraždil svou těhotnou známou, si odpyká 26 let vězení a následně půjde do detenčního ústavu. Výjimečný trest dnes muži potvrdil pražský vrchní soud. Součástí pravomocného rozhodnutí je i to, že Brož má zaplatit 1,4 milionu korun nezletilé dceři zavražděné ženy a další milion korun matce oběti.

Žena z Netolic, která byla ve třetím měsíci těhotenství, přišla o život ve svém domě v noci na 13. dubna 2021. Brož u ní byl s dalším mužem na návštěvě, všichni společně popíjeli. Podle rozsudku se Brož později do domu vrátil, ženu začal škrtit a udusil ji igelitovým pytlem od briket. Polonahé tělo potom hodil do jímky, kterou zakryl prkny a plechem.

Brož spáchání činu popírá. V odvolání poukazoval na to, že proti němu existují jen nepřímé důkazy, které netvoří ucelený řetězec. "Nic jsem jí neudělal, neměl jsem k tomu žádný důvod," řekl dnes u soudu.

"Souhrn nepřímých důkazů je takového rázu, že se trestné činnosti nemohl dopustit nikdo jiný," reagoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Poukázal na to, že schovat tělo do jímky mohl jen člověk, který dobře znal okolí domu, a že Brož byl společně se svým známým poslední, kdo ženu navštívil.

Brožova DNA se našla mimo jiné na podprsence oběti. Na igelitovém pytli použitém při dušení byl zase otisk jeho dlaně. Muž k tomu uvedl, že ženu často navštěvoval a že s ní měl poměr. Klíče od zamčeného domu nalezla policie v kanále na trase mezi místem činu a Brožovým bydlištěm. Na základě kamerových záznamů Brož připustil, že se v noci do domu vrátil, a to dvakrát. Podle své verze proto, že si tam zapomněl batoh. Podle soudů nejprve vraždil a poté zahlazoval stopy.

Brož má v rejstříku trestů osm dalších záznamů. V Netolicích už jednou vraždil, a to v roce 2006, kdy v podnapilosti ubodal jiného muže. Šel za to do vězení na 12,5 roku, na svobodu se dostal dva roky před udušením své poslední oběti.