Liberec - Krajský soud v Liberci dnes potrestal 18 lety vězení čtyřicetiletého muže, který v lednu zavraždil prodavačku večerky ve Vratislavicích nad Nisou. Devětačtyřicetileté Vietnamce zasadil 14 ran nožem. K činu se Václav Matouš přiznal. Večerku na okraji Liberce přepadl, protože potřeboval 5000 korun na nájemné, jinak mu hrozilo vystěhování z ubytovny. Obžalovanému, který původně vystupoval jako druhá oběť, za vraždu způsobenou zvlášť trýznivým způsobem hrozilo 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Trest je souhrnný, obžalovaný byl již dříve okresním soudem potrestán osmi měsíci vězení za neplacení výživného. Krajský soud Matoušovi zároveň uložil povinnost zaplatit manželovi zavražděné dva miliony korun za nemajetkovou újmu a přes 32.000 korun za náklady na pohřeb.

Podle obžaloby muž vběhl do prodejny potravin v Dopravní ulici 5. ledna kolem 8:40. Oběhl pult, několikrát drobnou ženu udeřil rukou a poté sebral nůž z pultu a začal do ženy bodat. Při jednom úderu se nůž zlomil a čepel uvízla v krku napadené. Pachatel poté uchopil další nůž a prodavačku odtáhl do skladu, kde upadli na zem. Opakovaně ji podle spisu dále bodal a poté ještě udeřil dvěma lahvemi od piva do hlavy.

Obžalovaný se nejprve snažil vystupovat jako svědek. Událost nahlásil a se středně těžkým bodným zraněním byl převezen do liberecké nemocnice, kde podstoupil operaci. Původně tvrdil, že vietnamskou prodavačku napadl nožem neznámý útočník, a když se ji snažil bránit, tak napadl i jeho. Útok na prodavačku ale zachytily kamery v prodejně.