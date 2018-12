Krajský soud v Olomouci se 17. července 2018 zabýval případem vraždy policisty z Olomouce z února 2015. Muž byl nalezen oběšený na periferii města. Z vraždy je obžalován čtyřiatřicetiletý Česlav Hurina (na snímku vpravo). Před soudem se bude zodpovídat i bývalý policista Rudolf Bajtek, který podle žalobce svému kolegovi tehdy neposkytl pomoc. Soud se bude kauzou zabývat do pátku.

Krajský soud v Olomouci se 17. července 2018 zabýval případem vraždy policisty z Olomouce z února 2015. Muž byl nalezen oběšený na periferii města. Z vraždy je obžalován čtyřiatřicetiletý Česlav Hurina (na snímku vpravo). Před soudem se bude zodpovídat i bývalý policista Rudolf Bajtek, který podle žalobce svému kolegovi tehdy neposkytl pomoc. Soud se bude kauzou zabývat do pátku. ČTK/Teichmann Libor

Olomouc - Za vraždu policisty z Olomouce potrestal dnes olomoucký krajský soud Česlava Hurinu 18 lety vězení. Policistův kolega Rudolf Bajtek si za neposkytnutí pomoci odpyká tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky. V obou případech uložil soud souhrnné tresty i za jejich předchozí trestnou činnost. Policista byl nalezen oběšený na periferii města v únoru 2015. Policie věc původně vyšetřovala jako sebevraždu, nakonec detektivové dospěli k závěru, že šlo o fingovanou sebevraždu, která skončila vraždou.

Hurinovi hrozilo až 20 let vězení, osmnáctiletý trest zahrnuje podle soudce Martina Lýska i jeho předchozí čtyři trestné činy včetně krádeže mostních konstrukcí za 1,5 milionu korun, zpronevěru auta či vydírání. Obě strany si nechaly lhůtu na odvolání, dnes k soudu ani jeden z obžalovaných nedošel. "Trest u obžalovaného Huriny je uložen ve třech čtvrtinách zákonné trestní sazby. Zohledněn byl souhrnný trest, osobnost obžalovaného i absence lítosti. Nebyla přiznána žádná polehčující okolnost," řekl dnes ČTK soudce Lýsek.

Žalobce Jakub Grmela navrhoval Hurinovi 17 let vězení, jeho návrh v případě Bajtka soud potvrdil. "Spokojen s rozhodnutím jsem, lhůtu jsem si ponechal z opatrnosti," řekl dnes ČTK státní zástupce.

Událost se stala na začátku února 2015, pár dní poté, co po třiatřicetiletém policistovi bylo vyhlášeno pátrání. V té době policistu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli podezřelým aktivitám a vazbám na Hurinu, který byl podle obžaloby policistovým informátorem z podsvětí. Pro Hurinu to podle žalobce znamenalo ohrožení, naplánoval proto, jak se policisty zbaví.

Hurina podle obžaloby přišel kvůli problémům policisty s nápadem předstírané sebevraždy na mostě na periferii Olomouce s tím, že se pak policista dostane na psychiatrii. Podle obžaloby se domluvili, že policistu vzápětí odřízne, místo toho jej však nechal viset a utekl. Bajtek se poté šel po kolegovi podívat, visícímu ale podle obžaloby neposkytl pomoc a s Hurinou odjel.

Hurina vinu u soudu popíral, Bajtek, který dostal souhrnný trest za předchozí trestný čin nadržování a křivou výpověď, už dřív u soudu obžalobu potvrdil. Podle soudu sice o tom, co se na mostě stalo, neexistuje přímý důkaz, obžalobu však potvrzuje ucelený řetězec nepřímých důkazů. "Ať už je to kombinace výpovědi všech svědků, listinných důkazů, které dokumentují událost jako takovou, i osobnost pana obžalovaného. Z toho soud dovodil, že není jiná logická varianta skutkových závěrů než ta, co tvrdí obžaloba," doplnil soudce.

Případ byl na samém počátku prověřován jako sebevražda, vyšetřování se poté ujali detektivové z olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu a začali odkrývat podezřelé okolnosti. Zločin se detektivům podařilo objasnit téměř po třech letech.