Za vraždu podnikatele ve Vyškově soud potvrdil 13,5 roku vězení

Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul 27. června 2019 Lukáš Humbrich (vpravo), kterého brněnský krajský soud poslal za loňskou vraždu podnikatele ve Vyškově na 13,5 let do vězení. Humbrich se k vraždě dvaapadesátiletého muže přiznal, popřel ale, že by šlo o rozmysl. Proti rozsudku se odvolal. ČTK/Peřina Luděk