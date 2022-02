Za vraždu novorozené dcery dal soud v Plzni cizince 16 let vězení

Plzeň - Na 16 let do věznice s ostrahou poslal dnes Krajský soud v Plzni pětatřicetiletou ženu z Lotyšska, která podle obžaloby v prosinci 2020 v Karlových Varech zavraždila svou právě narozenou dceru. Žena v soudní síni prohlásila svou vinu a přijala navrhovaný trest, který zahrnoval také vyhoštění z České republiky na deset let. Státní zástupkyně se vzdala práva na odvolání, obžalovaná žena si vzala lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak zatím není pravomocný.

Žena podle spisu porodila po utajovaném těhotenství v noci z 20. na 21. prosince 2020 donošené dítě, které po porodu dýchalo a bylo schopné života. Nijak se o něj nepostarala, ani neoddělila pupeční šňůru. Děvčátku místo toho vložila do úst textilii, ústa i nos mu přelepila neprodyšnou lepicí páskou a dvakrát mu obtočila kolem krku pupeční šňůru. Dítě se udusilo, uvedla státní zástupkyně. Cizinka potom podle ní tělíčko zabalila do ručníku, vložila do dvou igelitových tašek a jedné plátěné tašky a odnesla na stezku na břehu Ohře nedaleko vlakové zastávky. Tašky na místě později našel muž. Když ale zjistil že je uvnitř mrtvé novorozeně, utekl pryč a tašky s tělem tam nechal. Mrtvé dítě našla další den náhodná chodkyně.

Státní zástupkyně původně v obžalobě požadovala pro ženu trest 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Když se ale obžalovaná žena v soudní síni ke všemu plně přiznala a byla ochotná přijmout i navrhovaný sedmnáctiletý trest, navrhla žalobkyně nižší trest blíže spodní hranici patnáctileté sazby a mírnější typ věznice.

Cizinka žije podle svého advokáta v Česku čtyři roky. Přijela sem za prací, když se jí doma rozpadlo manželství a ona musela zajistit obživu pro svých pět dětí. Díky pomoci rodiny mohla odjet a celou dobu v Česku pracovat a posílat domů peníze svým dětem. Po čase se seznámila s mužem z Ukrajiny. Když ale zjistil, že je těhotná, vztah se rozpadl, popsal advokát obžalované. Žena pak své těhotenství tajila v obavách, že kdyby ho přiznala, ztratila by práci, uvedl obhájce. Podle něj jeho klientka nevěděla nic o možnosti odložit narozené dítě například do babyboxu.

Cizinka se původně v přípravném řízení nepřiznala. U soudu ale prohlásila svou vinu. "Nechtěla jsem tak učinit, děti pro mě znamenají vše, " řekla v slzách ve své závěrečné řeči. Protože prohlásila vinu a souhlasila s obsahem obžaloby, nemusel soud provádět dokazování ani výslechy. Celé jednání od přečtení obžaloby po vyhlášení rozsudku tak netrvalo ani hodinu a půl.

Při výměře trestu soud cizince přiznal jako polehčující okolnost její prohlášení viny a dosavadní bezúhonnost, přitížil jí naopak fakt, že se skutku dopustila na zcela bezbranném novorozenci, uvedl soudce Jan Hostaš.