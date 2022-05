Za vraždu muže kovovou tyčí v Chomutově stráví viník ve vězení 12 let

Ústí nad Labem - Za loňskou vraždu v Chomutově poslal ústecký krajský soud na 12 let do vězení třiatřicetiletého Pavla Michla. Na ulici zaútočil kovovou trubkou na nového partnera své bývalé přítelkyně, když jel kolem na skateboardu. Následně mu ještě ukradl peníze. Michlo vinu přiznal. Rozsudek je pravomocný.

Trest je na spodní hranici zákonné sazby, která je 12 až 20 let. "Zohledňuje skutečnost, že obžalovaný prohlásil svou vinu, litoval svého jednání, poukazoval na svou opilost a uvedl, že je odhodlaný nést následky," uvedla soudkyně Kamila Krejcarová.

Událost se stala v noci loni na konci května. Michlo útok na o rok staršího muže naplánoval, připravil si kovovou trubku dlouhou 82 centimetrů s navařeným kovovým čtvercem a dlažební kostku. Poté se ukryl v parku mezi domy za zaparkované vozidlo a ve chvíli, kdy jel muž kolem vozidla na skateboardu, ho udeřil velkou silou do hlavy. Následně odběhl na trávu vedle chodníku, kde jej ještě nejméně dvakrát vekou silou udeřil trubkou do hlavy. Následně mu sebral padesátieurovou bankovku. Oběť zemřela na následky zranění zhruba o dva měsíce později.

Michlo u soudu řekl, že událost se stala trochu jinak, než popsal státní zástupce v obžalobě, ale už chce mít věc za sebou. "Chci přiznat vinu a zároveň se omluvit, že jsem někomu ublížil, bude mě to provázet do konce života," řekl s tím, že jednal pod vlivem alkoholu. "Hluboce toho lituji. Tak to dopadnout nemělo, nejde to vzít zpět," uvedl.

Obhájkyně Andrea Průchová řekla, že si Michlo sáhl na život poté, co si uvědomil, co se stalo. V závěrečné řeči řekla, že Michlo byl frustrovaný novým vztahem své přítelkyně. Její nový přítel podle obhájkyně záměrně vyvolával v Michlovi pocit žárlivosti. "Obžalovaný není žádný násilník, je odhodlán svůj život změnit," uvedla Průchová. Požádala soud o trest na spodní hranici sazby, nebo pod ní. Státní zástupce Vladimír Jan navrhoval dvanáctiletý trest.

Michlo musí zaplatit pojišťovně přes milion korun jako náhradu škody za péči o poškozeného a nemajetkovou újmu čtyřčlenné rodině oběti v celkové výši zhruba milion korun. Půl milionu korun má zaplatit podle soudu svému nezletilému synovi. S dalšími nároky odkázala soudkyně pozůstalé na řízení ve věcech občanskoprávních.