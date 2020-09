Za vraždu matky soud snížil muži trest o sedm roků na 16 let

Praha - Za vraždu své matky stráví dvaapadesátiletý muž z Mariánských Lázní 16 let ve vězení. Trest mu dnes o sedm let snížil odvolací Vrchní soud v Praze. Muž byl původně odsouzen za to, že matku zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem, podle odvolacího senátu se ale nepodařilo prokázat, jak konkrétně na ženu útočil. Obžalovaný tvrdí, že si na incident nepamatuje. Dnešní rozsudek je pravomocný.

Muž byl z prosté vraždy obžalován, plzeňský krajský soud ale čin vzhledem k charakteru útoku překvalifikoval do přísnější sazby, kde mohl udělit výjimečný trest. Podle prvního odstavce u přitom mohl uložit maximálně 18 let vězení. Soudce tehdy konstatoval, že útok byl veden na zvlášť zranitelnou oběť, která musela synův útok vnímat dlouhou dobu. Muži tehdy přitížilo i to, že byl v minulosti za násilné chování odsouzen.

Podle odvolacího senátu ale není možné přesně určit, jakým způsobem muž na matku zaútočil, nelze proto ani stanovit, že byl útok zvlášť surový a trýznivý. Obžaloba tvrdila, že ženu kopal a bil do hlavy a těla a mlátil jí hlavou o zem, to ale znalci podle soudu jednoznačně nepotvrdili. Vrchní soud připomněl, že každá vražda je svým způsobem surová, ne vždy ale naplní znaky potřebné pro přísnější právní kvalifikaci.

Muž podle obžaloby loni 11. dubna večer z nezjištěné příčiny napadl svou matku. Způsobil jí kromě jiného otok mozku a krvácení do mozku, zlomil čelist a další kosti hlavy, způsobil jí četné zlomeniny žeber, hrudní kosti, pohmoždění krku i vnitřních orgánů. I přes péči lékařů v plzeňské nemocnici žena za dva dny na zranění mozku zemřela.

Obžalovaný se původně hájil tím, že zranění si matka způsobila sama pádem v opilosti, u soudu později řekl, že byl omámen alkoholem a opiáty a nic si z večera nepamatuje. Podle znalců byl ale v době spáchání skutku příčetný a orientovaný v prostoru a čase.

Na křik a rány v bytě upozornil policii soused, který je slyšel přes zeď. Když před ním obžalovaný zabouchl dveře a nedovolil mu promluvit s matkou, zavolal policii. Přijeli ale strážníci, kterým nikdo neotevřel, takže odjeli. Sousedovi to nedalo a volal na policii znovu, státním policistům po delším bouchání muž dveře otevřel. V bytě našli v kaluži krve seniorku a jejího syna ihned zadrželi.