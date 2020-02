Za vraždu matky má jít mladá žena na 15 let do vězení

Pardubice - Mladou ženu, která vloni v červenci v rodinném domě na Orlickoústecku ubila sekerou svou matku, poslal dnes soud za vraždu na 15 let do vězení. Podle předsedkyně senátu Anny Sobotkové jednala s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem. Rozsudek není pravomocný, obhájce si ponechal lhůtu na podání odvolání.

Žena matku podle obžaloby ubila loni 22. července po hádce. Třináctkrát ji udeřila do hlavy a dvakrát ji sekla do rukou. Osmašedesátiletá žena po útoku žila, dcera si pak došla do dřevníku pro provaz a uškrtila ji. Matce vzala 400 korun a platební kartu, z níž vybírala peníze pro vlastní potřebu. Po činu se skrývala doma od pondělí do soboty, pak dva dny cestovala, než ji zadržela policie.

"Nepřestala, když matka byla na zemi a chrčela, postupovala zcela racionálně. Šla do dřevníku, kde nejen vzala nějaký provaz, ale uřízla si požadovanou délku, vrátila se nazpátek a chrčící matku chtěla ještě umlčet," uvedla Sobotková.

Znalci z oboru psychiatrie a psychologie dnes vypověděli, že sedmadvacetiletá žena je sice emočně nestabilní, uzavřená a plachá a že v době útoku byla v afektu, ale že její rozpoznávací schopnosti byly snížené jen nepodstatně. Od puberty trpěla ostychem, sociální fóbií a rodina jí s problémy nepomohla. Měla narušené sebevědomí a byla pasivní. Čin mohl být protestem, revoltou vůči matce, s níž měla dlouhodobé neshody. Matka jí podle její výpovědi často nadávala, argumenty nepřijímala.

Rodiče útočnice se rozvedli v roce 2011, se dvěma sourozenci se vídala málo. Matka po ní chtěla, aby studovala vysokou školu, jenže už na gymnáziu se u ní objevila sociální fobie, proto byla nerada mezi lidmi. Na vysoké škole zemědělské v Praze studovala asi dva roky, pak odešla. Matka podle ní těžce nesla, že nestuduje, sama měla vysokou školu. Dívka studovala ještě vyšší odbornou školu, potom pracovala například v supermarketu, o práci ale přišla. Loni v červenci byla nezaměstnaná a měla dluhy z půjček minimálně 250.000 korun, které nesplácela.