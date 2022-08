Za vraždu matky a jejího druha ve Znojmě si muž odpyká 16 let

Brno - Za vraždu matky a jejího druha dnes Krajský soud v Brně potrestal mladého muže ze Znojma 16 lety vězení a uložil mu také zabezpečovací detenci. Činu se dopustil loni 22. prosince po předchozí rozepři. Třiadvacetiletý muž využil možnost prohlásit, že se cítí vinen, a soud jeho prohlášení viny uznal. Nebylo tak nutné provádět zevrubné dokazování, soud se kvůli výměře trestu zabýval hlavně mužovým duševním stavem. Muž podle znalkyň není duševně nemocný, ale má těžkou poruchu osobnosti. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i odsouzený se vzdali práva na odvolání.

Fotogalerie

Pachateli hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest, protože čin spáchal zvlášť surovým způsobem. Na oběti zaútočil nožem a sekyrou. Nejprve zabil matčina druha, pak matku, kteří se pravděpodobně předtím dostali do vzájemného fyzického konfliktu. Usmrtil také rodinného psa. Obhajoba i obžaloba navrhovaly trest 16 až 17 let vězení.

Zabezpečovací detenci požadovalo nad rámec uloženého trestu vězení státní zastupitelství a doporučila ji také psychiatrička Milena Zimulová. U obžalovaného zjistila těžkou poruchu osobnosti, neměla však vliv na rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu. "Netrpí žádnou z forenzního hlediska závažnou duševní poruchou," řekla Zimulová.

Detence bude následovat po odpykání trestu. "Nejprve musí být vykonán trest odnětí svobody, poté následuje výkon ochranného opatření v podobě zabezpečovací detence," uvedla soudkyně Hana Kurfiřtová.

Psychiatrička Zimulová v posudku čerpala například z mužových deníků a skicáků, plných temných myšlenek a agresivních motivů. "Cítil jsem v sobě vztek a nechtěl jsem nikomu ubližovat. Do deníků jsem to mohl napsat a ulevilo se mi," řekl obžalovaný. V závěrečné řeči vyjádřil lítost nad svým činem a vyjádřil soustrast pozůstalým.

Ze čtené výpovědi mladšího bratra obžalovaného muže vyplynulo, že rodinné soužití bylo komplikované, vyrůstali v neutěšených poměrech. Jejich matka i otčím prakticky denně pili alkohol a hádali se. Obžalovaný, který nedokončil obchodní akademii a před vraždou pracoval jako ocelář-armaturář, se podle bratra už dříve dostával do rozepří s matkou i jejím druhem. K mladšímu bratrovi se však choval dobře, setkal se s ním v Brně den po činu, aby se rozloučil a dal mu všechny své peníze. Poté se sám přihlásil policii.

S obžalovaným hovořila také psycholožka Beata Nour Mohammadiová. V posudku uvedla, že muž je nadprůměrně inteligentní, ale emočně nestabilní, osobnostně nevyzrálý, narcismus se v něm střetává s pocity méněcennosti. Jednou z příčin mohla být citová deprivace v dětství. Sexuoložka Petra Sejbalová u něj zjistila sadismus s nekrofilními rysy, v minulosti zabíjel a týral zvířata, údajně desítky.