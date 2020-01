Za vraždu dvou dělníků hrozí Ukrajinci až výjimečný trest

Pardubice - Dvaatřicetiletému Ukrajinci obviněnému z vraždy hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo trest výjimečný. Podle policie v nelegální ubytovně v Opatovicích nad Labem na Pardubicku ubodal dva muže. Novinářům to dnes řekli pardubičtí kriminalisté. Čin se stal loni v listopadu, policie podezřelého zadržela po dvou dnech.

"Je to nejzávažnější případ co do následků, který jsme v roce 2019 v Pardubickém kraji měli," řekl vedoucí obecné kriminality Milan Šimek.

Všichni tři muži pocházeli z Ukrajiny, v Česku pracovali na stavbách. Dvaatřicetiletý muž s k činu doznal. Na Ukrajině měl zaměstnání v jaderné elektrárně v úseku zabezpečovacích systémů, předtím studoval vysokou školu. Do Česka nejspíš přišel za lepšími výdělky.

Podle jeho výpovědi s dvěma muži ve věku 43 a 53 let na ubytovně nevycházel dobře, dobírali si ho, už dřív ho slovně napadali. V den vraždy všichni popíjeli alkohol a dostali se do konfliktu. Jeden ho začal ohrožovat nožem. Začal se s nimi prát, mladšímu muži zasadil 19 ran nožem a staršímu muži šest ran nožem. Oba zemřeli.

"Několik dní s nimi měl spory, stále na něj útočili. Podle jeho výpovědi ho zatlačili takzvaně do kouta, nevěděl kudy kam a začal se bránit," řekl vyšetřovatel Robert Veleta. Kriminalisté slova obviněného muže dál prověřují, dodal Veleta.

Podezřelého vytipovali kriminalisté ještě týž den. Svědky na místě vyslechla, hodně jich včetně pachatele uteklo. Policie ho zadržela o dva dny později na polsko-ukrajinských hranicích v autobuse, snažil se uprchnout na Ukrajinu. Policie získala mezinárodní zatykač, jehož vydání někdy trvá i týdny, již druhý den odpoledne.

"Bylo dobře, že se nám ho podařilo zadržet na hranicích. Máme tu jiný případ, po jednom podezřelém pátráme pět let a ztratil se nám na Ukrajině, spolupráce s ukrajinskými orgány je složitá," řekl Šimek.