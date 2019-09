Za vraždu družčina dítěte uložil soud 18,5 roku vězení a léčbu

Praha - Za vraždu dítěte své družky si má Jiří Nácar odpykat 18,5 roku vězení. Trest mu dnes současně s ambulantní protialkoholní a psychiatrickou léčbou uložil pražský městský soud. Verdikt není pravomocný. Nácar spící holčičku podle rozsudku v opilosti ubodal, když ji hlídal. V hlavním líčení nechtěl o činu vypovídat. Na policii dříve uvedl, že mu "prostě hráblo".

Vražda se stala 4. března v bytě v Horynově ulici v Praze 11 v době, kdy byla matka dítěte na večerní směně v práci. Po návratu domů našla žena svou 2,5letou dceru mrtvou na zemi, Nácar spal o kus dál pod stolem.

Sedmadvacetiletý Nácar později řekl policistům, že při hlídání holčičky vypil lahev rumu a načal další. Dítě při tom vykoupal a nakrmil. Když se pak "zničehonic" probudil vedle dívky na gauči, vzal ze stolu dva kuchyňské nože a napadl ji.

Okolnosti útoku si vyučený zámečník prý nepamatuje. Má dlouhodobě problémy s alkoholem a tvrdí, že už v minulosti míval po napití výpadky paměti. V dospívání také užíval heroin, pervitin a marihuanu. Z alkoholismu se několik měsíců ambulantně léčil v Mělníku, po přestěhování do Prahy už ale léčbu nenastoupil.

S družkou se Nácar seznámil, když byla v pátém měsíci těhotenství. Uvedl, že mu nikdy nevadilo, že není biologickým otcem dítěte. Společně bydleli nejprve u jeho, poté u partnerčiných rodičů. Soužití ale neklapalo, a tak se pár necelý měsíc před vraždou přestěhoval do podnájmu. Družka u soudu uvedla, že Nácar se k její dceři vždy choval hezky a holčička ho oslovovala "táto". Dodala, že pro to, co se stalo, vůbec nemá vysvětlení. Den předtím se prý odvíjel zcela normálně, partneři se nepohádali.

Za vraždu dítěte Nácarovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.