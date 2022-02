Za vraždu dcery a matky půjde žena do vězení téměř na 19 let

České Budějovice - Českobudějovický soud svým rozhodnutím poslal ženu za vraždu její matky a malé dcery na 18 let a devět měsíců do vězení. Obžalovaná přistoupila na dohodu o vině a trestu, kterou lze uzavřít se státním zástupcem i v případě závažných trestných činů. Sedmatřicetiletá žena se přiznala a před soudem několikrát zopakovala, že všeho lituje. Svou matku a dvouletou dceru zavraždila desítkami bodných a řezných ran loni v létě na českobudějovickém sídlišti Vltava. Státní zástupkyně i obžalovaná si ponechaly lhůtu na možné odvolání proti výši trestu.

Soudce už dříve uvedl, že čin lze považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality. Obžaloba s odkazem na to, že žena nebyla nikdy v minulosti trestána, navrhovala vězení v rozmezí od 17,5 roku do 18 let. Žena před soudem opakovaně tvrdila, že jednala v afektu.

U soudu dnes zopakovala, že konfliktu předcházela hádka s matkou, u níž s dcerou žila. "Chtěla jsem odejít ke svému příteli. Ale matka mě nepustila, že bych se o sebe nedokázala postarat. Nechtěla jsem nikomu ublížit," řekla dnes s pláčem obžalovaná. "Nevěděla jsem, co dělám. Co jsem provedla, nemá obdoby," řekla obžalovaná. Dodala, že po činu zvažovala, že spáchá sebevraždu, ale nedokázala to.

Žena do doby tragické události nebyla nikdy souzena a podle žaloby vedla spořádaný život. Studovala, starala se o svou dceru a pracovala v muzeu. Z posudků znalců vyplývá, že obžalovaná netrpí závažnou duševní chorobou, která by ji vedla k agresivnímu jednání.

V době vraždy obžalovaná nebyla pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Znalci uvedli, že její jednání bylo reakcí na nahromaděný stres. "Lituji toho, co jsme udělala. Chtěla bych poprosit o odpuštění, soud i pána Boha a také mou rodinu. Je mi líto, že už tady není dcerka ani mamka," řekla.

Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem lze od roku 2020 uzavřít u všech trestných činů včetně zvlášť závažných zločinů. Dohodu musí schválit soud s přihlédnutím k zájmům poškozených. Relativně nový právní institut má odlehčit soudům a urychlit soudní řízení. Přistoupením na dohodu o vině a trestu končí dokazování u soudu.