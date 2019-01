Vrchní soud v Olomouci potvrdil 24. ledna 2019 tresty trojici mužů, které brněnský krajský soud poslal do vězení na 23, 18 a 18 let za vraždu seniora v Ivančicích a loupež v Lysicích na Brněnsku z roku 2015. Na snímku obžalovaní zleva Simon Baier, Michal Cvan a za ním Jozef Minár v doprovodu eskorty vycházejí ze soudní síně.

Vrchní soud v Olomouci potvrdil 24. ledna 2019 tresty trojici mužů, které brněnský krajský soud poslal do vězení na 23, 18 a 18 let za vraždu seniora v Ivančicích a loupež v Lysicích na Brněnsku z roku 2015. Na snímku obžalovaní zleva Simon Baier, Michal Cvan a za ním Jozef Minár v doprovodu eskorty vycházejí ze soudní síně. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil vysoké tresty třem mužům, kteří mají na svědomí dvě loupežná přepadení seniorů na Blanensku a Brněnsku, z nichž jedno skončilo vraždou. Nejvyšší výjimečný trest 23 let dostal Michal Cvan, Simon Baier a Jozef Minár si mají ve vězení odpykat 18 let. Minár jako jediný za vraždu odsouzen nebyl, zodpovídá se pouze za loupež. Jde o tresty souhrnné. Případem se vrchní soud zabýval podruhé. Předloni trojici uložil sedm, devět a 11 let, část případu týkající se vraždy však vrátil na krajský soud.

Muži tak k odvolacímu soudu přišli z vězení, kde si odpykávali tresty za první loupež. Proti souhrnným trestům se odvolali všichni tři obžalovaní; jejich odvolání však vrchní soud zamítl a ztotožnil se s rozsudkem krajského soudu. "Tresty nejsou nepřiměřeně přísné, jsou adekvátní," uvedl dnes předseda senátu Milan Kaderka.

Oba případy se staly na konci roku 2015. Muži nejprve přepadli třiašedesátiletého muže v Lysicích na Blanensku, jehož dům si dopředu vytipovali. Pachatelé s kuklami na hlavách a teleskopickým obuškem vnikli do domu, muže obuškem uhodili do hlavy, svázali páskami a hlavu mu omotali látkou. Když muž prosil o odlepení pásky, že nemůže dýchat, prořízli mu na ústech díru a vyhrožovali mu podřezáním. Poté ho polévali slivovicí a škrtali kolem něho zapalovačem. Vynutili si vydání platební karty i s PIN kódem, peněz a zlatých řetízků. Dům opustili podle spisu po jedné až dvou hodinách, muže nechali svázaného. Později ho našel jeho bratr.

O několik týdnů později si lupiči vyhlédli devadesátiletého muže v Ivančicích. S kuklami na hlavách, s pistolí a elektrikářskými páskami vnikli do jeho domu a našli ho v ložnici. Když volal o pomoc, svázali ho a bili do hlavy. Potom ho podle soudce zaklekli a udusili. Z domu trojice ukradla dvoje hodiny a sadu stříbrných příborů, lup druhý den prodali v zastavárně. Minár tvrdil, že byl při bití muže ve vedlejší místnosti, kterou prohledával. Podle soudu ale musel slyšet volat muže o pomoc a musel si být vědom toho, co se tam děje. Cvan ani Baier neuvedli, že by se na bití zemřelého muže Minár podílel. Podle soudu šlo o vraždu ve snaze zakrýt trestný čin.

Obhájci dnes žádali soud o zmírnění kvalifikace i trestu. Baier dnes u soudu poukázal, že svého jednání lituje a uhradil podstatnou část škody. Podle jeho obhájce má podporu rodiny a má šanci se po návratu z vězení se zařadit do normálního života. S rozsudkem nesouhlasil ani Cvan a Minár. "Minárovi nemůže být kladen za vinu následek, který tam nastal bez jeho vědomí," podotkla obhájkyně. Podle žalobce je však kvalifikace vraždy na místě, u Minára byla naplněna vědomostní nedbalost. "Musel slyšet volání o pomoc, domlouvání obžalovaných i údery vůči poškozenému. Přesto tomuto jednání nezabránil," podotkl žalobce. Jeho jednání je tak podle něj v rovině zřejmé lhostejnosti k následku, který nastal.

Soud ve výši trestu zohlednil i kriminální minulost všech obžalovaných. Cvan byl už třikrát soudně trestaný za loupež, Minár byl v minulosti dvanáctkrát trestán. Naopak Baierovi jako jedinému soud zohlednil jeho lítost, muž se snažil také uhradit škodu poškozeným. Žalobkyně již dříve uvedla, že čin spáchali surovým a zákeřným způsobem a vůči starému člověku.

Alena Horáková