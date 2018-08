Za brutální napadení osmašedesátiletého muže na náměstí v Boskovicích poslal 2. srpna 2018 olomoucký vrchní soud na sedm let do vězení dvojici mladíků z Rumunska. Senior utrpěl vážná zranění včetně poškození mozku, tehdy osmnáctiletí mladíci jej poté oloupili a utekli. Na snímku je jeden z nich, Ionel Tanase.

Olomouc - Za brutální napadení osmašedesátiletého muže na náměstí v Boskovicích poslal dnes olomoucký vrchní soud dvojici mladíků z Rumunska na sedm let do vězení. Potvrdil tak rozsudek krajského soudu, proti kterému se oba odvolali. Senior utrpěl vážná zranění včetně poškození mozku, tehdy osmnáctiletí mladíci jej poté oloupili a utekli. Oba se k činu doznali a litovali ho, žádali nižší trest, což soud odmítl. Do vězení je poslal za loupež. Původně jim hrozilo pět až 12 let vězení.

Podle vrchního soudu je trest na místě. "Nepochybně se skutku dopustili s rozmyslem, poškozeného si vyhlédli. Trest je přísný, ale není nepřiměřeně přísný," uvedl předseda senátu Libor Losa. Poukázal na závažnost jednání i následky, které muži způsobili. "Jednalo se o seniora, který žil aktivním způsobem života a v důsledku jejich násilného jednání mu způsobili takové následky, že jeho nejvýznamnější záliba, jízda na kole, kterou aktivně provozoval, je mu znemožněna. Závěr života mu tak významným způsobem znehodnotili," uvedl předseda senátu.

Stefan Guler a Ionel Tanase dnes u soudu žádali pouze nižší trest, s vinou souhlasili. "Ke skutku se doznal a poškozenému se omluvil. Dosud nikdy nic takového nespáchal, nemá žádný záznam v rejstříku trestů. Spáchal ho ve věku blízkému věku mladistvých," uvedla obhájkyně Gulera. Oba mladíci, kteří podle svých slov vystudovali gymnázium, se dnes znovu omluvili. "Udělali jsme chybu, lituju toho. Nikdy dříve jsem se takto nechoval. Sedm let jako první trest v životě je dost přísný," uvedl Guler.

Incident se odehrál loni v září na Masarykově náměstí v časných ranních hodinách. Mladíci k muži přistoupili, nečekaně jej udeřili do obličeje a když upadl na zem, oba jej bili pěstmi a kopali do něj tak dlouho, než upadl do bezvědomí. Poté seniora prohledali, odcizili mu pivo, z kapsy mobilní telefon a 3000 korun z peněženky. Poškozeného nechali na místě ležet a utekli. Způsobili mu řadu poranění, šlo o zlomeninu lícní kosti, stěny očnice, tříštivou zlomeninu nosních kůstek a především zhmoždění mozku s jeho trvalým poškozením.

Mladíky usvědčily především bezpečnostní kamery, jež je na boskovickém náměstí zachytily. Oba se hájili tím, že byli pod vlivem alkoholu, podle obžaloby však opilost na jejich jednání neměla vliv, což dokládají právě záznamy z kamer zachycující jejich pohyb.