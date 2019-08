Za útok kyselinou poslal plzeňský soud ženu na šest let do vězení

Plzeň - Krajský soud v Plzni poslal na šest let do vězení šestačtyřicetiletou Annu Kroft původem z Moldavska za těžké ublížení na zdraví. Podle obžaloby po hádce a potyčce v nočním klubu v Plzni polila dva muže a ženu kyselinou sírovou. Utrpěli popáleniny, byli několik týdnů v nemocnici a podstoupili několik operací. Obžalované hrozilo až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si nechali lhůtu na odvolání.

Zmocněnci poškozených po požadují po obžalované náhradu škody a nemajetkové újmy 2,6 milionu Kč. Nejvíc, asi 1,5 milionu korun chce zraněná žena, jejíž právní zástupkyně, tak jako další dva zmocněnci, uvedli, že obžalovaná jednala úmyslně. Dalších 345.000 korun chtějí dvě zdravotní pojišťovny a další desetitisíce majitel domu za vzniklé škody.

Státní zástupce, který navrhoval trest 5,5 až 6,5 roku, si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Obhájce uvedl, že se musí poradit se svou klientkou, která se podle jeho názoru určitě odvolá.

Kroft nebyla rozsudku přítomna, protože je umístěna v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Soud požádala, aby jednal v její nepřítomnosti. Podle obhájce Františka Korandy žena trpí duševní poruchou od roku 2005, kdy jí zemřel manžel po přestřelce v náručí. "Stav klientky je asi vážný, tento týden jsem ji ani nemohl v nemocnici navštívit," uvedl. Zatím zůstane v zařízení, o případném umístění do vězení by po pravomocném rozsudku rozhodl vězeňský lékař.

Podle obžaloby vzala žena při incidentu lahev s čističem odpadů s 96procentní kyselinou sírovou a polila tři lidi. Pronásledovala je až na schody a do průjezdu klub a dál na ně žíravinu lila, i když všichni křičeli, uvedla obžaloba. Způsobila jim poleptání druhého až třetího stupně na hlavě, obličeji, krku, rukou i dalších částech těla, uvedl státní zástupce. Podle něj bylo úmyslné zavinění jednoznačně prokázané a nešlo o nutnou obranu.

Kroft, která se narodila v Moldavsku, ale má české občanství, se přiznala, ale tvrdila, že si neuvědomovala, že použila kyselinu. Když dva muži a žena bili dalšího muže v nočním klubu, měla prý strach, že ho zabijí. Chtěla na ně chrstnout vodu, tak jako na psy, když se perou. Sáhla do sousední úklidové komory a vzala lahev. Byla prý v šoku, neuvědomovala si, co drží v ruce. Nevnímala ani bolest. Při rvačce si poranila nohu.

"Poškození byli poléváni po desítek sekund, možná i jednotek minut," řekl při vyhlášení rozsudku předseda senátu Martin Kantor. Obžalovaná si podle něj byla vědoma toho, co drží v ruce a jakou látku láhev obsahuje.

Napadené muže ve věku 39 a 27 let a dvaatřicetiletou ženu kyselina zasáhla na pěti až sedmi procentech povrchu těla. Léčení si vyžádalo několikatýdenní hospitalizaci a u každého několik operačních zákroků. Zůstaly jim jizvy po poleptání a jeden muž má omezenou hybnost ruky. "Poškození měli štěstí v neštěstí, že u nich nedošlo k závažnějším poranění, pokud by se kyselina dostala do očí nebo by ji požili," řekl Kantor. Konflikt podle něj vznikl proto, že chtěla, aby jí skupinka zaplatila za sexuální služby, které poskytnuty nebyly.

Podle Korandy byli všichni opilí a jeden muž pod vlivem omamných látek. "Když se prali, tak omylem (obžalovaná) sáhla v kumbále po první láhvi s úmyslem situaci zklidnit," uvedl. Podle některých svědků měla láhev v pokoji připravenou, podle dalších ji vzala ze sousední úklidové komory. Zraněná žena, kterou obžalovaná znala z nočního klubu, byla podle Korandy stejně jako jeden z mužů osmkrát soudně trestaná a je otázkou, zda je její výpověď věrohodná.

Incident se odehrál loni 24. března mezi 07:00 do 09:00. Obžalovaná přišla do baru z nočního klubu na Americké třídě. Popíjející skupinku pozvala na kávu do pokoje klubu, od něhož měla klíče. Hádka přerostla ve fyzický konflikt, do něhož se zapojil další muž. Útočnice se hájila, že jednala v šoku a ve stresu. Tvrdila, že peníze za sexuální služby nechtěla a že potyčku rozpoutal jeden z poškozených.

Plzeňský soud už řešil jeden kyselinový útok. V roce 2015 vyměřil 23 let vězení Janu Dubskému, který v listopadu roku 2013 neunesl dřívější rozchod s přítelkyní a polil ji rovněž kyselinou sírovou. Žena utrpěla těžká zranění s doživotními vážnými následky. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Praze, Nejvyšší soud a Ústavní soud odmítly stížnost a dovolání.