Za úmyslné zapálení bytu, v němž spali lidé, přijal muž 12 let vězení

Praha - Za úmyslné zapálení bytu, v němž spalo šest lidí včetně měsíčního dítěte, půjde Van Doan Mai na 12 let do vězení. Uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou dnes schválil Městský soud v Praze. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Muži hrozil za pokus o obecné ohrožení trest od 12 do 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

Muž se vzdal práva na podání odvolání, rozhodnutí je tak pravomocné. Proti rozhodnutí by se obžalovaný mohl odvolat pouze v případě, kdy by bylo odlišné od dohody, kterou s žalobkyní uzavřel.

"Soud shledal, že všechny zákonné podmínky pro to, aby byla schválena dohoda o vině a trestu, byly splněny. Neměl důvod pro to, aby dohodu neschválil," konstatovala soudkyně Lenka Cihlářová.

Požár v pražské Hostivaři v bytě, který se nachází v šestém patře panelového domu, vypukl nad ránem loni 16. května. Obžaloba tvrdila, že Van měl v úmyslu své krajany usmrtit. Večer předtím se s nimi totiž pohádal a výsledkem sporu bylo to, že mu nařídili, aby se následujícího dne vystěhoval.

Osmatřicetiletý muž si nejprve z bytu odnesl své věci do prostor vedlejšího domu. Poté se po 5:00 vypravil na benzinovou stanici, kde si bez zaplacení natankoval benzin do plastové konve, kterou odnesl zpátky do bytu. Ačkoliv věděl, že z něj neexistuje jiná úniková cesta než přes vstupní chodbu, založil v předsíni požár a odešel.

Jednoho z obyvatel bytu vzbudil hluk, a když si všiml ohně, zburcoval i ostatní. Vyběhli na balkon, volali o pomoc a vyhazovali ven hořlavé věci. Marně také zkoušeli plameny uhasit. Nikdo z přítomných neuměl česky, a tak s prosbou o záchranu netelefonovali přímo hasičům, ale svým příbuzným a majiteli bytu. Pomoc dorazila včas, hasiči ohrožené lidi evakuovali a požár zlikvidovali.

Van dnes prohlásil, že činu lituje. "Vím, že jsem se provinil, lituji svého jednání," řekl soudu. Uvedl, že byl pod vlivem psychotropních látek a "chtěl vynalézt něco, co změní tento svět". Měl údajně také zálibu ve vědě a chtěl vynalézt aplikaci, která měla pomoci lidem ve zdravotnictví.

Podle dohody musí muž nahradit 1,4 milionu korun pojišťovně, poškození se musí svých nároků domáhat v civilním řízení.

Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným, který musí mimo jiné prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dokazování se v tomto případě neprovádí. Pokud dojde ke sjednání dohody, předloží žalobce soudu návrh na její schválení. Soud dohodu schválit nemusí, pokud je nesprávná nebo nepřiměřená.