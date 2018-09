Praha - Vláda bude dnes schvalovat návrh rozpočtu na příští rok. Závěrečné diskuse se v Hrzánském paláci zúčastní prezident Miloš Zeman. S návrhem je spokojen. Ocenil, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá s deficitem 40 miliard korun, což je o deset miliard méně, než původně plánovala. Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Sněmovna bude o rozpočtu definitivně hlasovat v prosinci.

Spolu se zákonem o státním rozpočtu kabinet dnes rozhodne o doprovodných normách, například o zvýšení důchodů, které je do plánu hospodaření státu zahrnuto, či o rozpočtu státního fondu bydlení.

Menšinový kabinet rozpočet projednal minulý týden i se sociálními partnery na tripartitě. Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu. Deficit nepovažuje za optimální ani Národní rozpočtová rada. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Zeman ve čtvrtek televizi Barrandov řekl, že má od něj jedničku s hvězdičkou. Váží si toho, že Schillerová původně plánovaný schodek rozpočtu 50 miliard korun snížila na 40 miliard. Je to podle něj cesta k vyrovnanému rozpočtu v příštích letech. Poukázal na to, že dva předchozí státní rozpočty vždycky skončily pro stát lépe, než jak byly schváleny. Pochybnosti má prezident o zhruba šesti miliardách, které mají z rozpočtu jít na slevy jízdného pro studenty a důchodce. "Šest miliard by se dalo použít na užitečnější věci," podotkl. Schvalování rozpočtu na úrovni kabinetu se Zeman naposled účastnil před třemi lety.