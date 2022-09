Za účasti zahraničních hostí má premiéru Jan Žižka, do kin přijde ve čtvrtek

Praha - V Praze má dnes večer slavnostní premiéru film Petra Jákla Jan Žižka. Prvního uvedení filmu pro zvané hosty by se měla zúčastnit většina zahraničních herců, které se režisérovi a producentovi podařilo do svého léta připravovaného snímku obsadit. Do kin film o mladých letech slavného vojevůdce přijde ve čtvrtek 8. září. Rozpočet téměř půl miliardy z filmu dělá nejdražší snímek české kinematografie.

V historickém snímku se objeví herci Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Matthew Goode nebo Sophie Loweová. Klíčové přitom bylo podle Jákla obsazení oscarového britského herce Michaela Caina. "Měl jsem ho v hlavě pro tu postavu od začátku. Mnozí samozřejmě říkali, že se to nepovede. Já jsem blázen, já věřím v takové věci," vzpomínal již dříve Jákl na dobu a natáčení s filmovou hvězdou v rozhovoru s ČTK.

Role Borše podle Jákla vznikla ještě předtím, než měl Micheala Caina domluveného. Vytvořil ji na základě několika reálných postav, které pomáhaly králi Václavovi IV. vládnout. "Dal jsem je dohromady, abych mohl vytvořit jednu postavu, protože to filmově potřebujeme," uvedl režisér a producent. Devětaosmdesátiletý Caine do Prahy na premiéru nepřijede. Loni byl hostem karlovarského filmového festivalu, kde dostal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Na přípravách filmu Jan Žižka Jákl pracoval přes osm let, scénář měl desítky verzí. Jákl říká, že chce příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických faktů. Film vznikal na mnoha místech v Čechách, točilo se i v Praze na Karlově mostě. Na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkali známí herci, kromě Bena Fostera coby Jana Žižky a Michaela Caina ještě Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund. Z českých herců se ve filmu objeví Ondřej Vetchý, Marek Vašut či Jan Budař.

Jákl s uvedením filmu do kin počítal v roce 2020, premiéru odkládala pandemie koronaviru. Film spolu s Jáklem produkoval hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů, jako je například Klub poslední naděje. Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, uvedl, že castingy na film trvaly čtyři roky a zúčastnilo se jich na 4000 lidí, ve filmu nakonec hraje kolem 250 lidí.