Za účasti prezidentovy choti Evy Pavlové začala v Jablonci výstava bižuterie

Jablonec nad Nisou - Za účasti manželky prezidenta Evy Pavlové dnes začala v Jablonci nad Nisou výstava skla a bižuterie Křehká krása. Na 12. ročníku budou do neděle svou produkci nabízet čtyři desítky výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob. ČTK to řekl Milan Kohout, místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie, který je hlavním organizátorem. Na dnešní zahájení přišlo několik stovek lidí, organizátoři doufají, že by návštěvnost mohla být lepší než ta loňská, kdy na přehlídku za čtyři dny přišlo 8500 návštěvníků.

Pavlová se zúčastnila slavnostního zahájení. "Nosím sama českou bižuterii, mám ji ráda - náušnice, korálky, brože, cokoliv. I Preciosa se mi samozřejmě líbí. Nejsem tady poprvé a pokud bude příležitost, tak si něco ráda koupím a ráda to i vynesu, když někam pojedeme na zahraniční cestu," řekla před zahájením novinářům. S doprovodem pak prezidentova manželka zamířila i mezi stánky, aby si prohlédla, co místní producenti nabízejí. U stánku Preciosy se zabrala do zkoušení prstenů, poradkyni jí dělala generální ředitelka Lucie Karlová.

Preciosa, která je největším bižuterním výrobcem v kraji, je tradičním účastníkem Křehké krásy. "Pro nás je to srdcová akce, jsme v regionu, kde podnikáme, a kde nás spousta lidí zná, a myslíme si, že by měli mít šanci si vybrat z toho nej, co region nabízí. Ta pestrost je tady vidět v každém stánku," řekla ČTK Karlová. Nabídka stánku firmy je průřezem toho, co podnik v bižuterii vyrábí, ceny jsou ale nižší, než za kolik se běžně prodávají.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Cílem bylo také ukázat, že navzdory recesi, levné asijské konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex jablonecká bižuterie žije a má budoucnost. Přehlídka oslovuje i turisty, je jednou z akcí krajského projektu na podporu cestovního ruchu Křišťálové údolí (Crystal Valley).

Křehká krása pravidelně do podhorského města přiláká několik tisíc lidí, poprvé lze ale na Křehkou krásu pořídit vstupenky on-line prostřednictvím evstupenka.cz a vyhnout se frontám. Vstupné zůstalo na 100 korunách pro dospělé, senioři zaplatí 80 korun, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenky platí po celou dobu Křehké krásy. Připravený je i doprovodný program s koncerty a módními přehlídkami. Kompletní program najdou zájemci na stránkách přehlídky www.krehkakrasa.cz.