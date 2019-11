Za účasti pamětníků začala výstava připomínající vznik OF

Praha - Založení Občanského fóra (OF), které dva dny po začátku sametové revoluce sdružilo zástupce různých občanských aktivit, připomíná výstava v pražském Činoherním klubu. Právě tam politické hnutí vystupující proti kolabujícímu komunistickému režimu 19. listopadu 1989 vzniklo. Dnešní vernisáže se zúčastnili i někteří aktéři tehdejších událostí, kteří jsou na vystavených snímcích zachyceni, třeba Joska Skalník nebo Jan Vodňanský. Někteří z protagonistů evolučních změn, včetně pozdějšího prezidenta Václava Havla, se 30. výročí události nedožili.

Pod střechou OF se sešli lidé s někdy až protichůdnými názory, které pojil především odpor ke komunistické totalitě. Už po roce se rozpadlo a na jeho základě vznikly dvě politické strany. Výstava přibližující chvíle jeho vzniku potrvá do 30. listopadu.

Sbírku fotografií Jaroslava Kořána, Miroslava Pokorného, Pavla Štolla, Stanislava Cimbury, Milana Jankoviče, Jana Malého, Jiří Poláčka, Ivana Lutterera, Stanislava Slavického a Michala Cihláře sestavil dlouholetý dramaturg Činoherního klubu Radvan Pácl za spolupráce Petry Honsové a Martina Straky. Výstavu doplňují záběry ze dne 19. listopadu 1989 od Richarda Krause a Andreje Kroba.

"Založení Občanského fóra se uskutečnilo v Činoherním klubu 19. listopadu 1989 v dekoraci Gogolových Hráčů. Premiéra této inscenace v režii Ladislava Smočka se konala 17. listopadu 1982 - měla se odehrát o pár dnů dříve, ale byla přeložena z důvodu úmrtí prvního tajemníka ÚV KSSS Leonida Brežněva," vzpomíná Pácl.

Hned po událostech na Národní třídě 17. listopadu 1989 se divadelníci 18. listopadu na svém setkání v Realistickém divadle rozhodli ke stávce divadel. "Vzhledem k včerejším událostem a nejen včerejším událostem, ale událostem vůbec, jsme se dohodli, že nebudeme hrát divadlo," řekl před zahájením večerního představení v Činoherním klubu herec Jiří Kodet. Potlesk diváků vyjádřil souhlas s tím, že se místo inscenace bude diskutovat.

OF se stalo hybatelem dění po pádu komunistického režimu a provedlo společnost prvními lety v demokracii. Životnost nesourodého hnutí však nebyla velká, 23. února 1991 se rozpadlo a na jeho základě vznikly Občanská demokratická strana (ODS) a Občanské hnutí (OH). OF zahrnovalo reformní komunisty z doby Pražského jara 1968 a vedle nich zastánce pravicového a křesťansky konzervativního názoru. OF chtělo být alternativou tradičního pojetí politických stran, což charakterizovalo jeho pozdější volební heslo "Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny". Tento model dobře fungoval v prvních revolučních měsících, postupem času se ale právě ideová i organizační neuchopitelnost stala hlavní příčinou rozpadu hnutí.