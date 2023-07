Za ubodání spolubydlícího potrestal soud mladou ženu podmíněným trestem

Praha - Dvaadvacetileté Marii Čukardové uložil dnes soud tříletý podmíněný trest za to, že v pražském bytě zabila nožem spolubydlícího. Obžaloba pro ženu žádala 13 let vězení za předem naplánovanou vraždu. Mladá žena se k činu přiznala, popírala ale, že si ho připravovala. Soud jí uvěřil, že se muže bála, protože měl násilnickou trestní minulost. Verdikt není pravomocný - státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala a obhajoba si ohledně podání odvolání ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

"Dospěli jsme k závěru, že nejde o předem připravený záměr, jak tvrdila obžaloba," uvedl předseda senátu pražského městského soudu Kamil Kydalka. Podle něj sehrála roli "jistá dávka rozrušení" ze strany obžalované. "Její reakce mohla být úzkostná," řekl soudce. Zmínil, že muž byl pod vlivem marihuany, což mohlo ovlivnit jeho chování. Žena navíc věděla, že byl dvakrát trestaný za ublížení na zdraví a že v minulosti napadl nožem svou partnerku, která to ale neohlásila.

Čukardová tak podle soudu nespáchala vraždu, ale zabití, kterého se dopustí ten, kdo někoho úmyslně usmrtí "v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli". Zatímco za předem promyšlenou vraždu dívce hrozilo 12 až 20 let vězení, trestní sazba za zabití je tři až deset let.

Potyčka se smrtícím následkem se stala v pražské Libni loni v noci 22. října, kdy Čukardová vyvolala hádku s třiatřicetiletým partnerem své sestřenky. Muži dala podle rozsudku pohlavek, on jí facku vrátil, a ve chvíli, kdy se do konfliktu zapojil i tehdejší přítel Čukardové, využila žena situace a bodla svého protivníka velkým kuchyňským nožem. Zasáhla játra, plicní žílu i srdce. Přivolaní záchranáři už muži nedokázali pomoct. V bytě v té době byly i tři malé děti.

Žena se k pražské příbuzné přestěhovala z Plzně kvůli dostupnější lékařské péči pro svou tříletou dcerku, která dříve utrpěla závažné popáleniny. Sestřenice ale později do bytu znovu přijala svého partnera, kterého předtím odtamtud vykázala policie kvůli domácímu násilí. Konflikty v domácnosti se poté stupňovaly.

Čukardová tvrdí, že si nůž vzala, protože dostala ze sestřenčina druha strach. Zbraní podle vlastní verze událostí jen máchla před sebe a ani nevěděla, že muže zasáhla. Poté se mu snažila poskytnout první pomoc. "To, co se stalo, byla velká shoda všech nešťastných událostí, co se v bytě odehrály. Tohle se vůbec nemělo stát. Nikomu jsem nechtěla ublížit, chtěla jsem si o tom prostě promluvit. Přiznávám, že jsem možná byla trochu hubatá a že jsem ho tím vyprovokovala, ale nechtěla jsem," řekla soudu žena se základním vzděláním. "Bála jsem se, že někomu zase ublíží. Hrozně moc toho lituju," doplnila.

Státní zástupkyně Hana Vlášková upozorňovala na to, že Čukardová si nůž předem připravila a schovala ho za pás legín. Všimla si ho ale její sestřenice, zbraň jí sebrala a odložila na stůl, odkud si ho pak Čukardová při útoku vzala. Obžaloba dívce nevěří, že měla strach, a to i proto, že její bodnutí nebylo pouze obranné - vedla ho takovou silou, že své oběti přeťala dvě žebra.

Po činu měla dívka v krvi 2,17 promile alkoholu. Podle znalkyně má nezralou a nevyrovnanou osobnost s rysy impulzivity a nedostatek sebekontroly. Svědci o ní vypověděli, že se často prala, a to i s muži. Psycholožka míní, že sestřenčina partnera mohla dívka vnímat jako vetřelce, který zabral místo, v němž se cítila komfortně.

Dívčin advokát Petr Adámek žádal, aby ji soud osvobodil. "Není zlý člověk, prostě jen pochází z mimořádně složitého prostředí, z velmi složitých rodinných vazeb a její dospívání bylo velmi těžké," řekl o klientce. Podle něj se navzdory dívčinu přiznání neprokázalo, že čin spáchala právě ona.

Součástí uloženého trestu je pětiletá zkušební doba a dohled probačního úředníka na to, zda Čukardová žije řádným životem. Druh a výši trestu zdůvodnil soudce mimo jiné nízkým věkem obžalované i tím, že se stará o dítě, které vyžaduje soustavnou péči. Dívku zároveň propustil z vazby, proti čemuž si ale státní zástupkyně podala stížnost, takže mladá žena zatím zůstala za mřížemi.