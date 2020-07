Za ubodání bezdomovce ve Vršovicích uložil soud makléřovi 15 let

Praha - Dvacetiletý Ondřej Kos má jít na 15 let do vězení za to, že loni v říjnu v pražských Vršovicích ubodal bezdomovce. Rozhodl o tom pražský městský soud. Kos se k činu přiznal, rozsudek není pravomocný. Za trýznivou vraždu hrozí realitnímu makléři až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Kos muže ubodal v noci z 25. na 26 října. Podle obžaloby mu z nezjištěných důvodů zasadil svým zavíracím nožem 19 ran do hlavy, krku a zad. Muž podle znalců umíral několik minut. "Je jasné, že obžalovaný stojí za usmrcením poškozeného," konstatovala předsedkyně trestního senátu Veronika Cukerová.

Kos v červnu u soudu přiznal, že muže zabil, nebyl ale schopen uvést důvod. Ráno si podle svých slov vzal antidepresiva, pak se ve škole setkal s bývalou přítelkyní, z čehož byl prý "ve stresu". Po škole se vydal do práce, kde se mu nevydařilo obchodní jednání. Odpoledne se sešel s kamarádkou, se kterou šel do baru, mezitím si vzal "vitamíny na povzbuzení", protože byl unavený. Kolem půlnoci ženě navrhl, jestli u něj nechce přespat, ta ale prý odmítla.

Kos se proto vrátil do baru, pak se šel projít, aby si "pročistil hlavu". U ulice Petrohradská sešel k potoku Botič, kde potkal svou oběť. Muž ho prý oslovil a zeptal se, co chce. "Říkal jsem si, co po mně může ten chlap chtít, tak jsem ho bodnul nožem. Nevím, kolikrát jsem ho zasáhl," popsal Kos u minulého hlavního líčení. Dříve také uvedl, že ho bezdomovec udeřil do obličeje.

S bodáním Kos přestal až poté, co muž klesl na zem. Oběť pak nechal ležet na místě a odešel domů, kde jeho matka zavolala policisty.

Soudkyně dnes uvedla, že se neprokázalo, že by Kos hledal v okolí potoka cíleně nějakou oběť. Bezdomovce Kos podle ní zřejmě vzbudil, poté pravděpodobně došlo ke kontaktu mezi obžalovaným a poškozeným. "Co přesně se stalo, to bohužel nevíme," uvedla Cukerová.

Podle znalců mohly antidepresiva, které si Kos vzal, znásobit účinek alkoholu a vyprovokovat ho k nepřiměřené reakci. "Mohl mít pocit, že je víc ohrožen, než ve skutečnosti byl," řekl u soudu psychiatr. To v závěrečné řeči zmínila i státní zástupkyně. "Alkohol mohl odbrzdit chování obžalovaného," uvedla. Znalci nicméně uvedli, že byl Kos v době činu příčetný.